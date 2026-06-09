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Tour Auvergne-Rhone-Alpes: el Team Visma Lease a Bike se lleva la crono por equipos

Publicado

Hace 10 mins

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El Team Visma Lease a Bike ganó la crono por equipos en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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El italiano Simone Raccani ganó la primera etapa del Tour de Gyeongnam 2026. (Foto © Tour de Gyeongnam)
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