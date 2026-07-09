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Tópaga vibró con la séptima válida de la Copa Raza de Campeones en la modalidad de MTB

Publicado

Hace 3 horas

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Los ganadores de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones. (Foto © Prensa Indeportes Boyacá)
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Daniela Gaviria, una de las protagonistas de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB

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La joven antioqueña Daniela Gaviria se destacó en cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Jhonatan Botero ganó en la categoría élite y llegar en óptimas condiciones a los Juegos Centroamericanos. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Tercera válida de la Copa Nacional de MTB: el GW Erco Sportfitness se destacó en las pruebas del short track

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El antioqueño Santiago Quintero, en los más salto del podio de la prueba de Short Track - XCC. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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