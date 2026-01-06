Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias

El Circuito de la Feria de Manizales abre la temporada nacional

Con la realización el 7 y el 17 de enero de los circuitos de Manizales y Tuta se inicia la temporada ciclística nacional mientras en el campo internacional es con la Vuelta al Táchira que el ciclismo colombiano inicia actividades. Tanto en Manizales como en Tuta se cuenta con la participación de equipos y corredores que esperan llegar en la mejor forma a los Campeonatos Nacionales de Zipaquirá programados entre el 5 y el 8 de febrero.

Andrés Mancipe seguirá en España en el equipo amateur Odl Team – Lasal Cocinas

El corredor colombiano de 23 años continuará formando parte del proyecto una temporada más tras su primera campaña en el equipo amateur español, en la que dejó muy buenas sensaciones y confirmó su potencial competitivo. Su renovación refleja la confianza mutua y la apuesta del equipo por su progresión dentro de una estructura en crecimiento. “Muy feliz de hacer parte del equipo ODL para el año 2026, muy agradecido por la confianza y la seguridad que me dan. Vengo muy motivado tras un buen año 2025, con toda la fe y la confianza en Dios de que este 2026 va a ser un gran año para el equipo y para mí”, dijo Mancipe.

Wout van Aert, operado con éxito

Acosado una vez más por la mala suerte, el formidable rutero belga salió del quirófano luego de someterse a una nueva intervención quirúrgica a raíz de la fractura de tobillo que sufrió el viernes anterior disputando una de las grandes citas del ciclocross en Mol, con el frio y la nieve como componentes principales en su duelo con Mathieu van der Poel. Van Aert espera volver a la ruta con la temporada de clásicas primaverales.

Tres velocistas menos en el lote internacional

Elia Viviani, Arnaud Demare y Alexander Kristoff serán los grandes ausentes de las llegadas masivas a partir de este año habiendo anunciado su retiro del ciclismo activo en el anterior. El italiano seguirá muy vinculado a su deporte pues fue nombrado manager general de las selecciones nacionales de pista y ruta en su país.

Lorenzo Finn, la gran esperanza italiana

Huérfano desde el retiro de Vincenzo Nibali, el ciclismo de Italia viene buscando infructuosamente el hombre que puede sucederlo, pero hasta ahora no ha sido posible y la esperanzas se encuentran en el jovencito Lorenzo Finn, quien debuta este año en el World Tour con el equipo RedBull , viniendo de ganar en 2024 el Campeonato Mundial Junior y en el año pasado el título mundial en la sub-23.

Tadej Pogacar (ciclismo) y Summer Macintosh (natación), campeones de campeones

El prestigioso diario deportivo L´Equipe escogió como los mejores deportistas mundiales de 2025 al infaltable rutero Tadej Pogacar y la nadadora canadiense de 19 años Summer Macintosh. Pogacar obtiene esta distinción por sus 20 victorias en el año entre las cuales su cuarto TDF, quinto Lombardía, segundo mundial de ruta, segunda Flandres y tercera Lieja. Por su parte, la sirena canadiense obtuvo 4 medallas de oro en el mundial 2025 de Singapur y antes había logrado tres en la olimpiada de París 2024

Robert Millar (Hoy Philippa York) escribe su libro “El Escape”

El recordado ciclista escocés hoy con 67 años de edad se atrevió finalmente a escribir su biografía acompañado por el periodista David Walsh .El que fuera en los años 80 uno de los mejores escaladores del mundo (campeón de montaña del TDF 84, mejor escalador del Giro de Italia 1987 y cuarto de la general final del TDF 84) estuvo en Colombia en el Clásico RCN con el equipo Peugeot, se sometió después de su retiro del ciclismo en 1990 a un cambio de sexo y asumió el nombre de Philippa York, destacándose como un excelente analista del ciclismo en Cycling News. En su libro destacan algunas frases como “El grupo es una jungla”, “Hay menos respeto”, “Evenepoel carga la fama de Eddy Merckx” y finalmente esta: “Nadie puede hoy con Pogacar, quien aún no ha dado el 100 por ciento”.

Marc Madiot deja el Groupama

Después de fundar en 1997 el equipo con 18 corredores y 12 integrantes del staff, el flamante ganador de una París-Roubaix anunció la dejación de su cargo en favor de Thiery Cornec luego de 27 años de intensa labor que le permiten hoy tener una escuadra con 120 personas, incluidos 30 corredores. Madiot es uno de los personajes más influyentes en el mundo del ciclismo y seguramente su voz y figura seguirán haciéndose presentes.