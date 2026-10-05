Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional

Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su trayectoria deportiva en el Giro de Emilia, carrera que ganó en 2012.

El escarabajo, de 36 años, que venía corriendo con el Movistar, puso fin a su carrera como ciclista, en una trayectoria marcada por grandes victorias con actuaciones históricas en el Tour de Francia y el Giro de Italia, que incluyen tres victorias de etapa.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.

Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa



Nairo Quintana cuando se consagró campeón del Tour de l’Avenir 2010. (Foto © RMC)

Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa



Richie Porte, Nairo Quintana y Sergio Henao, en el podio de la Vuelta al País Vasco 2013. (Foto © RMC)

Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven



Nairo Quintana, en el podio del Tour de Francia 2013. (Foto © RMC)

Gran campeón del Giro de Italia 2014



Nairo Quintana en 2014, con el trofeo de campeón del Giro de Italia. (Foto © RMC)

Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017



Nairo Quintana con el tridente como campeón de la Tirreno-Adriático. (Foto © RMC)

Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016



Alberto Contador, Nairo Quintana y Dan martin, en el podio de la Vuelta a Cataluña 2016. (Foto © RMC)

Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa



Nairo Quintana, en el podio como campeón Tour de Romandía 2016. (Foto © RMC)

Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada



Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio de la Vuelta a España 2016. (Foto © RMC)

Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022



Nairo Quintana, campeón Tour de la Provence 2020. (Photo Luca Bettini/BettiniPhoto©2020)

Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026