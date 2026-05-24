Tommaso Dati gana el prólogo del Tour de Japón con Eduardo Sepúlveda en el puesto 11°

La edición número 29 del Tour de Japón arrancó con un prólogo de 2,6 kilómetros que dejó como ganador al italiano Tommaso Dati (Team UKYO), en una jornada al cronómetro disputada en la ciudad de Sakai, localizada en la prefectura de Osaka.

El corredor europeo firmó el triunfo con un tiempo de 2 minutos y 57 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera nipona, superando por un segundo, a su compañero de equipo, el japonés Tetsuo Yamamoto y al danés Mads Andersen (Swatt Club).

En cuanto a los dos suramericanos en competencia, Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) terminó en el puesto 11° a 5 segundos y el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) finalizó en la casilla 46° a 12 segundos.

La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, se trasladará a la ciudad de Kyoto este lunes para disputar la primera etapa en línea, una jornada corta que tendrá un recorrido llano de 106,1 kilómetros.

Tour de Japón (2.2)

Resultados Prólogo | Sakai – Sakai (2,6 km)