Tommaso Dati da la sorpresa y gana en el inicio del Tour de los Alpes; Martín Herreño el mejor colombiano

La primera etapa del Tour de los Alpes 2026 la ganó sorpresivamente Tommaso Dati (Team UKYO). El italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria por delante de los World Tour, luego de recorrer 144,3 kilómetros por los alrededores de de la ciudad de Innsbruck, en Austria.

El corredor europeo, de 23 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó al británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente.



Martín Herreño, en la llegada de la primera etapa del Tour de los Alpes 2026. (Foto © Bardiani CSF 7 Saber)

En cuanto a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador. Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó en el puesto 35°, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) terminó en la casilla 59° y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) se clasificó 67°.

La segunda etapa de la carrera europea del calendario UCI se correrá este martes con un recorrido de 147,5 kilómetros entre Telfs y Martell/Val Martello, una jornada rompe-piernas, que incluye dos puertos montañosos categorizados.



Tommaso Dati, ganador de la primera etapa Tour de los Alpes 2026. (Foto © Tour of The Alps)

Tour of the Alps (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Innsbruck – Innsbruck (144,3 km)