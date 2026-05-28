Tommaso Dati consigue su tercera victoria en el Tour de Japón con Leonel Quintero 6° y Eduardo Sepúlveda 11°

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la carrera más importante del calendario nacional para la categoría Sub-23 masculina, que se disputará del 20 al 26 de julio sobre carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.

La edición 2026 contará con siete etapas y un recorrido variado que combinará jornadas llanas, etapas de media montaña, una contrarreloj individual y finales de alta exigencia, diseñados para poner a prueba a las nuevas promesas del ciclismo colombiano.



César Ortiz Zorro, Rubiel Vargas Pinto y Rubén Darío Galeano, en Yopal. (Foto © FCC)

La competencia comenzará el lunes 20 de julio con una jornada de 125 kilómetros entre Yopal, Pore y Trinidad, en territorio casanareño, donde los velocistas y rodadores tendrán la primera oportunidad para buscar protagonismo.

La segunda etapa, programada para el martes 21 de julio, será una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, regreso a Aguazul y llegada en Yopal. El recorrido podría favorecer cortes y estrategias de equipos gracias al desgaste acumulado y las altas temperaturas del llano colombiano.

El miércoles 22 de julio se disputará la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada en Aguazul y paso hasta el PR 95 de la vía a Yopal. Esta jornada será determinante en la clasificación general y permitirá comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.

La cuarta etapa, el jueves 23 de julio, conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva sobre 140,8 kilómetros, en una jornada de transición que exigirá control estratégico por parte de los equipos favoritos.

La montaña comenzará a tomar protagonismo en la quinta fracción, prevista para el viernes 24 de julio, entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque, con un recorrido de 115.4 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense y podría generar diferencias importantes en la general.

La etapa reina se disputará el sábado 25 de julio, cuando los corredores afrontarán 179,1 kilómetros entre Guateque y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Machetá, Sisga, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, la variante de Tunja, Paipa y Duitama. El exigente trazado montañoso será decisivo en la lucha por el título.



Podio de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 finalizará el domingo 26 de julio con una larga etapa de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, atravesando Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé y Guatavita. La última jornada ofrecerá un terreno ideal para ataques de larga distancia y definiciones estratégicas antes del cierre oficial de la carrera.

La ronda juvenil volverá a reunir a los mejores talentos Sub-23 del país, consolidándose como la principal plataforma de proyección para las futuras figuras del ciclismo colombiano. A lo largo de su historia, la Vuelta de la Juventud ha sido el escenario donde comenzaron a destacarse grandes referentes nacionales e internacionales, reafirmando su importancia dentro del proceso formativo del ciclismo de alto rendimiento.

Con este recorrido, la organización apuesta por una edición equilibrada, competitiva y de gran exigencia física, que recorrerá importantes corredores viales del centro-oriente colombiano y llevará el espectáculo del ciclismo a miles de aficionados en las carreteras del país.

Recorrido Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Etapa 1 – lunes 20 de julio

Yopal – Pore – Trinidad (125 km.)

Etapa 2 – martes 21 de julio

Aguazul – Monterrey – Regreso – Aguazul – Yopal (181.5 km.)

Etapa 3 – miércoles 22 de julio

CRI Aguazul – Vía Yopal hasta PR 95 – Regreso Aguazul (33.2 km.)

Etapa 4 – jueves 23 de julio

Yopal – Aguazul – Monterrey – Villanueva (140.8 km.)

Etapa 5 – viernes 24 de julio

Villanueva – San Luis de Gaceno – Santa María – Guateque (115.4 km.)

Etapa 6 – sábado 25 de julio

Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante de Tunja – Paipa – Duitama – Alto del Cogollo (179.1 km.)

Etapa 7 – domingo 26 de julio

Duitama – Paipa – Variante de Tunja – Chocontá – Sisga – Sesquilé – Guatavita – El Salitre – Sopó (181.2 km.)

*Con Información de Fedeciclismo