Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas con Wilmar Paredes en el top 5

El chileno Tomás Quiroz (Plus Performance – Zeo Sport) se quedó con el triunfo en la primera edición del Desafío de las Américas, prueba de un día, disputada en São Paulo, en un recorrido llano de 75 kilómetros. La competencia reunió a 103 ciclistas provenientes de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y obviamente del país local, Brasil.

Los restantes puestos del podio lo ocuparon dos brasileros: Luiz Fernando Bomfim (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y Vinicius Da Silva Santos (São José Ciclismo), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

El colombiano más destacado de la novel clásica brasilera fue el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) en la 4° posición, mientras que el mejor del NU Colombia fue Óscar Quiroz en la casilla 12°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

Además de los dos nacionales mencionados anteriormente, también llegaron bien ubicados Emerson Gordillo (NU Colombia) y William Colorado (NU Colombia), quienes se reportaron en el top 15.

Resultados Desafío de Las Américas de Ciclismo (1.2)

São Paulo – São Paulo (71 km)

1 Tomás Quiroz Plus Performance – Zeo Sport 1:22:23 2 Luis Fernando Bonfim Localiza Meoo/Swift Pro Cycling m.t. 3 Vinicius Da Silva Santos São Jose-Inst Athlon m.t. 4 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM m.t. 5 Mauricio Domínguez Team FAC PYR m.t. 6 Cristian Lazzari ACRS Cyclingteam-Audax m.t. 7 Cristóbal Baeza Plus Performance – Zeo Sport m.t. 8 Matheus Constantino Localiza Meoo/Swift Pro Cycling m.t. 9 Mandel Márquez Allcycling Team m.t. 10 Raimundo Carvajal Allcycling Team m.t.