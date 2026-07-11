Ruta
Tomás Contte se impone con autoridad en la primera etapa en línea del GP Internacional Torres Vedras
En un final lleno de emociones, el pedalista argentino Tomás Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) fue el más rápido en el sprint de la primera etapa GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho 2026.
El corredor suramericano, que alcanzó su carta victoria de la temporada, superó en el embalaje al italiano Daniele Forlin (Movistar Team Academy) y portugués Fabio Costa (Feira dos Sofás – Boavista).
En cuanto a la clasificación general, el austraiano Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy) perdió el liderato con el luso Tiago Antunes (Efapel Cycling). El podio paracial lo completan Fabio Costa (Feira dos Sofás – Boavista) y el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn Cycling Team).
La carrera portuguesa, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con una etapa rompe-piernas de 178,5 kilómetros entre Atouguia da Baleia y el Alto de Montejunto, donde conoceremos al sucesor del francés Alexis Guerin, ganador el año pasado.
GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho (2.2)
Resultados Etapa 1 | Lourinhã – Torres Vedras (188,6 km)
|1
|Tomás Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|4:42:37
|2
|Daniele Forlin
|Movistar Team Academy
|m.t.
|3
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|4
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|m.t.
|5
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|m.t.
|6
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|m.t.
|7
|Óscar Rodríguez
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|m.t.
|8
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|9
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|10
|Lucas Lopes
|Efapel Cycling
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|4:52:37
|2
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:08
|3
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:16
|4
|Óscar Rodríguez
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:16
|5
|Lucas Lopes
|Efapel Cycling
|0:20
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:22
|7
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:23
|8
|Tomás Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:27
|9
|Alexis Guerin
|Movistar Team Academy
|0:31
|10
|Daniele Forlin
|Anicolor / Campicarn
|0:32
Ruta
Tour de Francia: Tim Merlier vuelve a ganar esta vez en la octava etapa con Fernando Gaviria de nuevo en el top 15
En otro final para velocistas, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) no le dio espacio a sus rivales y volvió a ganar esta vez en la octava etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.
El belga, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, fue el más rápido al sprint, ganándole al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, la mayoría llegó en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) nuevamente el mejor de los nuestros en la casilla 13° con el mismo tiempo del ganador.
Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y el francés Thibault Guernalec (TotalEnergies), quienes se escaparon, pero sobre el final el trío fue neutralizado por el pelotón.
La prestigiosa ronda francesa continuará este domingo con la novena etapa, una jornada rompe-piernas de 185,5 kilómetros entre Malemort y Ussel, que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Périgueux – Bergerac (180,4 km)
|13
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|35
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|57
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|110
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:03
|151
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:49
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|31
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|28:26
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:42
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Andrea Bagioli se queda con el cuarto capítulo de la Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger sigue líder a un día del final
En un final para los hombres rápidos, Andrea Bagioli (Lidl-Trek) ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Austria 2026, una jornada rompe-piernas de 170,5 kilómetros que se disputó por los alrededores de la ciudad de Steyr e incluyó varios repechos y tres puertos categorizados.
El pedalista el italiano fue el más veloz en la definición, derrotando a los estadounidenses Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y Andrew August (Netcompany Ineos), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el austriaco Gregor Mühlberger mantuvo el liderato sin problemas. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la quinta y última jornada, una etapa ondulada de 109 kilómetros entre la localidad de Langenlois y la ciudad de Viena, la capital de Austria, donde conoceremos al sucesor del mexicano Isaac del Toro, campeón el año pasado.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 4 | Steyr – Steyr (170,5 km)
|1
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|3:54:51
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|4
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|5
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
|6
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|9
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|m.t.
|10
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Austria
|17:13:10
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:25
|3
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:40
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:51
|7
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|3:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:42
|10
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco-AlUla
|4:42
Ruta
Oficial: confirmado el recorrido de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico nacional, que se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
La competencia contará con nueve etapas, distribuidas entre jornadas para velocistas, recorridos de media y alta montaña, una exigente contrarreloj individual y un circuito de cierre en Medellín, que definirá al sucesor de Rodrigo Contreras, actual bicampeón de la carrera.
La carrera comenzará el sábado 8 de agosto con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
Al día siguiente, el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.
La tercera jornada llevará nuevamente la competencia hacia Neiva sobre 160.5 kilómetros, en un recorrido que pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal antes de concluir en la capital huilense.
La cuarta etapa marcará la despedida del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
La alta montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.
El sexto día de competencia trasladará la carrera al Eje Cafetero y Antioquia con una etapa de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.
La séptima fracción, de 135,2 kilómetros, será otra jornada clave para los escaladores, con salida en Jericó y llegada al Alto Ecosiembra, después de recorrer La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia
Las diferencias entre los favoritos podrían definirse el 15 de agosto, cuando se dispute una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.
Finalmente, el domingo 16 de agosto, Medellín volverá a recibir el tradicional circuito de cierre. El recorrido comprenderá ocho vueltas a un circuito de 13.1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque El Poblado, donde será coronado el campeón de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito.
En total, el recorrido comprenderá 1.473 kilómetros de competencia, ofreciendo un equilibrio entre etapas para diferentes características de corredores y jornadas decisivas en la montaña y la lucha contra el cronómetro, ingredientes que prometen una intensa batalla por el título de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.
Recorrido Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – sábado 8 de agosto
Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km)
ETAPA 2 – domingo 9 de agosto
San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169,9 km)
ETAPA 3 – lunes 10 de agosto
Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160,5 km)
ETAPA 4 – martes 11 de agosto
Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196,9 km)
ETAPA 5 – miércoles 12 de agosto
Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164,7 km)
ETAPA 6 – jueves 13 de agosto
Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161,1 km)
ETAPA 7 – viernes 14 de agosto
Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135,2 km)
ETAPA 8 – sábado 15 de agosto
Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33,6 km)
ETAPA 9 – domingo 16 de agosto
Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km)
*Con Información de Fedeciclismo