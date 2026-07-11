Tomás Contte se impone con autoridad en la primera etapa en línea del GP Internacional Torres Vedras

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico nacional, que se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.

La competencia contará con nueve etapas, distribuidas entre jornadas para velocistas, recorridos de media y alta montaña, una exigente contrarreloj individual y un circuito de cierre en Medellín, que definirá al sucesor de Rodrigo Contreras, actual bicampeón de la carrera.



El cundinamarqués Rodrigo Contreras se consagró campeón de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La carrera comenzará el sábado 8 de agosto con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.

Al día siguiente, el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.

La tercera jornada llevará nuevamente la competencia hacia Neiva sobre 160.5 kilómetros, en un recorrido que pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal antes de concluir en la capital huilense.

La cuarta etapa marcará la despedida del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.



El Alto El Sifón será protagonista de la quinta etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto © RMC)

La alta montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.

El sexto día de competencia trasladará la carrera al Eje Cafetero y Antioquia con una etapa de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.

La séptima fracción, de 135,2 kilómetros, será otra jornada clave para los escaladores, con salida en Jericó y llegada al Alto Ecosiembra, después de recorrer La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia

Las diferencias entre los favoritos podrían definirse el 15 de agosto, cuando se dispute una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.



Walter Vargas, un especialista en las jornadas al cronómetro. (Foto © RMC)

Finalmente, el domingo 16 de agosto, Medellín volverá a recibir el tradicional circuito de cierre. El recorrido comprenderá ocho vueltas a un circuito de 13.1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque El Poblado, donde será coronado el campeón de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito.

En total, el recorrido comprenderá 1.473 kilómetros de competencia, ofreciendo un equilibrio entre etapas para diferentes características de corredores y jornadas decisivas en la montaña y la lucha contra el cronómetro, ingredientes que prometen una intensa batalla por el título de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.

Recorrido Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026

ETAPA 1 – sábado 8 de agosto

Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km)

ETAPA 2 – domingo 9 de agosto

San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169,9 km)

ETAPA 3 – lunes 10 de agosto

Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160,5 km)

ETAPA 4 – martes 11 de agosto

Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196,9 km)

ETAPA 5 – miércoles 12 de agosto

Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164,7 km)

ETAPA 6 – jueves 13 de agosto

Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161,1 km)

ETAPA 7 – viernes 14 de agosto

Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135,2 km)

ETAPA 8 – sábado 15 de agosto

Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33,6 km)

ETAPA 9 – domingo 16 de agosto

Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km)

*Con Información de Fedeciclismo