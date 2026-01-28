Tomás Contte gana la contrarreloj individual de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Nicolás Tivani

En gran actuación, Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) se impuso de forma brillante en la contrarreloj individual de 12,5 kilómetros, que se llevó a cabo entre Zonda y Punta Negra con presencia de la lluvia.

El pedalista argentino, que paró los cronómetros en 17 minutos y 39 segundos, superó a los chilenos del Plus Racing, Cristóbal Baeza y Héctor Quintana por 12” y 13” segundos, respectivamente.



El podio de la contrarreloj individual. (Foto © Vuelta a San Juan)

Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió grandes cambios en los primeros puestos. El gaucho Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) se encaramó al primer puesto, arrebatándole el liderato a su compañero de equipo Nicolás Tivani.

La carrera sanjuanina continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada llana de 138,7 kilómetros por los alrededores de Rivadavia. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.