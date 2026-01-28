Connect with us

Ruta

Tomás Contte gana la contrarreloj individual de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Nicolás Tivani

Publicado

Hace 2 horas

el

Cristóbal Baeza, Tomás Contte y Héctor Quintana, en el podio de la contrarreloj. (Foto © Vuelta a San Juan)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

¡Fenomenal! Paula Patiño sigue en racha y le gana el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte

Publicado

Hace 29 mins

el

27 enero, 2026

Por

La antioquña Paula Patiño le ganó el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte 2026. (Foto © Ministerio de Obras Públicas de El Salvador)
Seguir leyendo

Ruta

“Empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia”: Germán Darío Gómez tras la suspensión de la UCI

Publicado

Hace 49 mins

el

27 enero, 2026

Por

Germán Darío Gómez, buscará limpiar su buen nombre y poder continuar con su carrera deportiva. (Foto © Karen Lambrecht)
Seguir leyendo

Ruta

Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional

Publicado

Hace 3 horas

el

27 enero, 2026

Por

Ana Cristina Sanabria, considerada como una de las máximas referentes del ciclismo femenino nacional en los últimos años. (Foto © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.