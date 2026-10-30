Tom Wijfje le gana el duelo a los africanos en la jornada inaugural del Tour de Burkina Faso

El ciclista neerlandés Tom Wijfje, integrante del Universe Cycling Team, se impuso este viernes en la primera etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso. La jornada inaugural de la tradicional carrera africana se disputó sobre un exigente trazado de 152,2 kilómetros, el cual conectó a la capital del país, Uagadugú, con la localidad de Kaya.

El corredor europeo sacó arelucir toda su fortaleza y velocidad en el remate de la fracción para adjudicarse el primer triunfo de la competencia. El podio del día lo completaron el pedalista local Souleymane Kone, quien firmó una destacada actuación ante su público, y el sudafricano Gustav Basson, representante del equipo Tshenolo Pro Cycling Team.

La tradicional carrera del calendario UCI, que no cuenta con la participación de colombianos, arrancó con un pelotón de 88 pedalistas de 15 equipos, la mayoría selecciones nacionales del continente africano, donde sobresalen Marruecos, Camerún, Malí, Ghana, Costa de Marfil y Argelia, entre otras.

El Tour de Burkina Faso continuará su marcha este sábado con la disputa de la segunda etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá nuevamente desde Uagadugú y pondrá rumbo hacia Koudougou, reconocida como la tercera ciudad más poblada del territorio burkinés, donde se espera un nuevo duelo entre los velocistas.



Tom Wijfje, ganador de la primera etapa del Tour de Burkina Faso 2026. (Foto © Tour du Faso)

Tour de Burkina Faso (2.2)

Resultados Etapa 1 | Ouagadougou – Kaya (152,2 km)