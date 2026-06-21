Tom Pidcock se lleva la segunda edición de la Clásica de Andorra; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado

En un final picando hacia arriba, el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se impuso en la segunda edición de la Clásica de Andorra, que presentó un recorrido de alta montaña, con 125 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel acumulado.

El podio de la novel carrera lo completaron el español Carlos Verona (Lidl Trek) y el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.

En la prueba, que estuvo marcada por la gran dureza del trazado y también por la calor, el mejor suramericano fue el colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en la casilla 21° a más de tres minutos del ganador.



Juan Felipe Rodríguez, el mejor colombiano de la Clásica de Andorra 2026. (Foto © laclassica.ad)

En cuanto al resto de nacionales terminaron así: Einer Rubio (Movistar Team) 29°, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 37°, Juan David Urián (Team Sistecredito) 39°, Jaider Muñoz (Team Sistecredito) 47° y Estiven García (Team Sistecredito) 57°, mientras que José Manuel Ortiz (Team Sistecredito)llegó fuera de tiempo.

Por todo lado, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) y Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) no finalizaron la exigente prueba.

Resultados Andorra MoraBanc Clàssica (1.1)

Andorra la Vella – Coll de la Botella (125 km)

1 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 3:42:25 2 Carlos Verona Lidl-Trek 0:02 3 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 0:10 4 Chris Harper Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:10 5 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 0:13 6 Simon Carr Cofidis 1:08 7 Jokin Murguialday Euskaltel-Euskadi 1:08 8 Julien Bernard Lidl-Trek 1:27 9 Ion Izagirre Cofidis 1:30 10 Toms Skujins Lidl-Trek 1:35