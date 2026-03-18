Connect with us

Ultímas Notícias

Tom Pidcock gana la Milano-Torino 2026; Diego Pescador, el mejor colombiano

Publicado

Hace 43 mins

el

El británico se llevó la victoria en la Milano-Torino tras un poderoso ataque en solitario a 600 metros de la meta en el Superga (Foto©LaPresse)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI

Publicado

Hace 13 mins

el

18 marzo, 2026

Por

El presidente de la UCI, David Lappartient y nuestro director Héctor Urrego en Montería, Córdoba. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Pista

Sigue avanzando la construcción del Velódromo de Mosquera

Publicado

Hace 3 horas

el

18 marzo, 2026

Por

Así va el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera en el nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

En marcha inscripciones de la Vuelta al Valle 2026 que tendrá participación extranjera

Publicado

Hace 4 horas

el

18 marzo, 2026

Por

Así fue la presentación de equipos para la Vualta al Valle 2025. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.