Tom Pidcock conquista el GP Industria & Artigianato 2026; Sergio Higuita el colombiano más destacado

Ratificando su gran estado de forma, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) salió victorioso en el GP Industria & Artigianato 2026. El ciclista británico, de 26 años, demostró ser el más fuerte en la fase final para llegar en solitario a la localidad de Larciano, 12 segundos por delante de sus perseguidores.

El podio de la clásica italiana lo completaron el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quien terminó segundo y el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility), que se quedó con el tercer lugar. Pidcock, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, sucedió en el palmarés de la prueba al mexicano Isaac del Toro, campeón del año pasado.



El podio del GP Industria & Artigianato 2026. (Foto Archivo © Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team)

Con relación a los colombianos, el mejor fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 34° a 2:07 del ganador. Luego entró Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 58°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) y Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) no concluyeron la carrera.

La edición 48 del GP Industria & Artigianato contó con un terreno ondulado que incluyó las subidas a Mungherino (6.2 km à 6%) y al cerro de San Baronto (8,4 km al 3,5%), que se subió en varias ocasiones.

GP Industria & Artigianato (1.Pro)

Larciano – Larciano (196,5 km)

1 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 250 04:33:08 2 Christian Scaroni XDS Astana Team 170 + 12 3 Anthon Charmig Uno-X Mobility 140 + 12 4 Roger Adrià Movistar Team 120 + 12 5 Alessandro Fancellu MBH Bank Ballan Telecom Fort 100 + 12 6 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 80 + 12 7 Thomas Gachignard Team TotalEnergies 70 + 12 8 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 60 + 18 9 Ben O’Connor Team Jayco-AlUla 50 + 28 10 Romain Grégoire Groupama-FDJ United 40 + 40