Ruta
Tom Lambert se queda con el prólogo del Tour de Beaujolais; Jaider Muñoz el mejor colombiano
El cronómetro dictó sentencia en la jornada inaugural del Tour de Beaujolais 2026. El francés Tom Lambert (VC Villefranche Beaujolais) impuso el mejor tiempo en el prólogo de la carrera francesa, disputada este viernes por los alrededores de la localidad de Saint-Étienne-des-Oullières sobre una distancia de 7,3 kilómetros.
El corredor galo firmó el triunfo con un tiempo de 9:31″ a una media de 46,017 km/h, superando por un segundo a Paul Conor (Vendée U-Primeo Energie) y por 6 segundos a Alex Job (CR4C Roanne), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos del Sistecrédito, el antioqueño Jaider Muñoz fue el mejor de los nuestros, ocupando el puesto 29° a 31 segundos del ganador, luego le siguieron, Juan David Urián 86°, Jerónimo Calderón 92°, Cristian Vélez 93°, y José Manuel Ortiz 96°.
La edición 34 de la carrera francesa vivirá su segunda jornada este sábado con una etapa ondulada de 164 kilómetros en Cours la Ville, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Tour de Beaujolais 2026
Resultados Prólogo | Saint-Étienne-des-Oullières (7,3 km)
|1
|Tom Lambert Wetzel
|VC Villefranche Beaujolais
|9’31»
|2
|Paul Conor
|Vendée U-Primeo Energie
|0:01
|3
|Alex Job
|CR4C Roanne
|0:06
|4
|Clément Sanchez
|Vendée U-Primeo Energie
|0:08
|5
|Lorris Gery
|SCO Dijon-Team Materiel-velo.com
|0:15
|29
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:31
|86
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|0:57
|92
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|1:01
|93
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|1:03
|96
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|1:04
Ruta
1-2 para el GW Erco Sportfitness en el prólogo de la Vuelta a La Fría con Danilo Medina y Daniel Robayo
La Vuelta a La Fría 2026 comenzó con dominio del GW Erco Sportfitness, que firmó un contundente 1-2 con Danilo Medina y Daniel Robayo en el prólogo disputado sobre 5,10 kilómetros en la carretera Panamericana. El podio lo completó el venezolano Alejandro Camargo (Family Gallina Dorada).
Bajo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados y con 78 pedalistas tomando la partida a intervalos de un minuto, la jornada inaugural puso a prueba la capacidad de regulación y el esfuerzo individual de los corredores en un recorrido rápido que registró una velocidad promedio de 29,93 kilómetros por hora.
El gran protagonista del día fue Medina, quien marcó el mejor registro con un tiempo de 10:13.46 para quedarse con la victoria de etapa, asumir el liderato general y vestir además la camiseta de líder de la montaña. Su rendimiento fue complementado por Robayo, que aseguró el segundo lugar con un tiempo de 10:30.
La presencia del equipo colombiano también se hizo sentir en las demás posiciones destacadas de la clasificación. Santiago Quintero finalizó séptimo, Alejandro Pamplona ocupó la undécima casilla y Kevin Peñalosa terminó decimotercero.
“Decidimos sacar un equipo juvenil y qué mejor que venir a darle ese roce internacional a los muchachos. Lo están haciendo muy bien, mostrando nuevas figuras de nuestro ciclismo. Además, siempre es especial venir a Venezuela, donde la gente vive el ciclismo con pasión y nos recibe de la mejor manera”, señaló Luis Alfonso Cely.
La competencia continuará este sábado con la disputa de la segunda jornada, considerada la etapa reina de la Vuelta Menor a La Fría 2026. La fracción tendrá un recorrido de 70,7 kilómetros, donde Danilo Medina tomará la salida como líder de la clasificación general.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Ruta
Diego Camargo le da otra victoria al Team Medellín-EPM en el Tour de Beauce; Wilmar Paredes nuevo líder
Se disputó la temida etapa reina en el Tour de Beauce 2026 y los escarabajos siguieron dando de qué hablar en territorio canadiense. Esta vez la victoria le correspondió a Diego Camargo (Team Medellín-EPM), luego de recorrer 168,9 kilómetros entre Lac-Mégantic y Mont Mégantic.
Los colombianos volvieron a ser grandes animadores, esta vez de la tercera jornada haciendo el 1-2. Wilmar Paredes entró segundo a la rueda de su compatriota y tercero se reportó el estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing).
El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se convirtió en nuevo líder, y quedó a dos jornadas de sumar otro título a su palmarés deportivo. El corredor paisa le arrebató el liderato al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery).
La carrera canadiense continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 7,9 kilómetros en la ciudad de Quebec, mundialmente famosa por su fuerte herencia francófona.
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: luchada victoria de Maxim Van Gils en el primer duelo de escaladores
La sexta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes la ganó Maxim Van Gils. En el primer final picando hacia arriba, el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe, que hizo parte de la numerosa fuga del día, resultó ser el más fuerte en la definición tras recorrer 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland.
El corredor belga se llevó la victoria por delante del noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Tercero se reportó el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se convirtió en el nuevo líder.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera llegaron así: Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 31°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 39°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 108° a más de 27 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, esta sufrió cambios importantes en los primeros puestos, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) perdió el liderato, que pasó a manos del australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este sábado con la séptima y penúltima etapa, otra jornada montañosa de 133,6 kilómetros entre La Bridoire y el Grand Colombier, un final de categoria especial de 8,5 km al 10,1%.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Saint-Vulbas – Crest-Voland (182,3 km)
|1
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:06:34
|2
|Tobias Johannessen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|4
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|0:13
|5
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|0:33
|6
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|7
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|0:33
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:33
|9
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:33
|10
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|31
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:27
|39
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:57
|118
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:06
Clasificación General Individual
|1
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|22:14:55
|2
|Bruno Armirail
|Team Visma | Lease a Bike
|1:12
|3
|Guillaume Martin
|Groupama – FDJ United
|2:00
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:34
|5
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:37
|6
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:04
|7
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:06
|8
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|3:15
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|3:15
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:22
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:42
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:23
|56
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:18