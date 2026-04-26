Ruta
Tom Crabbe gana la jornada inaugural del Tour de Turquía con Fernando Gaviria 6°
En un final para velocistas, Tom Crabbe salió victorioso en la jornada inaugural del Tour de Turquía 2026. El corredor del Team Flanders – Baloise fue el más rápido del pelotón, luego de recorrer 148,7 kilómetros entre las ciudades de Çeşme y Selçuk.
El belga de 20 años demostró ser el sprinter más veloz para ganar la primera etapa de la ronda turca por delante de su compatriota Simon Dehairs (Alpecin-Premier Tech) y del italiano Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos entraron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el 6° puesto.
La ronda turca continuará este lunes con la segunda etapa, de las ocho pactadas, una jornada rompe-piernas de 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris, que incluye un premio de montaña y varios repechos no categorizados.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Çeşme – Selçuk (148,7 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|3:23:57
|2
|Simon Dehairs
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|4
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|5
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|m.t.
|6
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|7
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|8
|Filippo Cettolin
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|9
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Timothy Dupont
|Tarteletto – Isorex
|m.t.
|61
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|115
|Iván Ramisro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Ruta
Tadej Pogacar le rinde homenaje a Cristian Muñoz en su cuarto triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja; Egan Bernal termina 5°
Apuntando al cielo en dedicatoria a su excompañero de equipo Cristian Muñoz, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sumó este domingo otro monumento en su carrera al imponerse en la edición 112 de la Lieja-Bastoña-Lieja. Con este resultado el campeón del mundo consiguió su cuarto triunfo en esta carrera (2021, 2024, 2025 y 2026).
El podio de ‘La Decana’, que se disputó en la localidad belga que le da nombre a la prueba, lo completaron el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien cumplió con las expectativas y terminó segundo, mientras que el tercer puesto lo ocupó el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Pogacar necesitó cuatro ataques para poder descolgar al corredor galo para alzarse con su tercera victoria consecutiva en la clásica belga, la cuarta en total. “Estaba preparado para llegar al sprint con él”, dijo el esloveno al finalizar la carrera.
En cuanto a los colombianos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) realizó una destacada actuación, al llegar en el lote de los mejores, ubicándose en la 5° lugar, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en el puesto 22°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 42° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 94°.
Resultados Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)
Liège – Liège (259,5 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|5:50:28
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:45
|3
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:42
|4
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:42
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:42
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|1:42
|7
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|1:42
|8
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:42
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:42
|10
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|1:42
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:42
|42
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:33
|94
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|16:08
Ruta
Nairo Quintana consigue su tercer título en la Vuelta a Asturias con Diego Pescador en el podio
La Vuelta a Asturias – Julio Álvarez «Mendo» terminó con excelentes noticias para el ciclismo colombiano, donde Nairo Quintana se aseguró la victoria general y consiguió su tercer título en la ronda asturiana, luego de cuatro etapas.
Al escarabajo lo acompañaron en el podio final el español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) y su compatriota y compañero de equipo Diego Pescador (Movistar Team).
El experimentado pedalista boyacense, que sucedió al español Marco Soler, sumó el cuarto título para Colombia en la carrera española con sus tres victorias (2026, 2021 y 2017) y la de Iván Ramiro Sosa en 2022.
La última etapa se la adjudicó el pedalista mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), tras escaparse en la parte final. El corredor manito logró su segundo triunfo consecutivo y terminó en el top 5.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 4 | Lugones – Oviedo (152,2 km)
|1
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|3:39:59
|2
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|0:17
|3
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:17
|4
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:17
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|0:17
|6
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:25
Clasificación General Final
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|14:40:36
|2
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|0:25
|3
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:33
|4
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|1:34
|5
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|1:54
|6
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|3:57
Ruta
Demi Vollering conquista la Lieja-Bastoña-Lieja Femenina y alcanza su tercer podio en el tríptico de las Ardenas
Después de conquistar la Flecha Valona, la campeona europea Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) también se llevó la Lieja-Bastoña-Lieja 2026. La máxima favorita cumplió cabalmente con su rol al ganar la última prueba del tríptico de las Ardenas, luego de recorrer 156 kilómetros.
A la neerlandesa la acompañaron en el podio su compatriota Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) y la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), quienes se subieron al 2° y 3° cajón.
Por el lado de las suramericanas, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) fue la mejor en la casilla 48°, luego le siguió la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 60°, ambas a más de 17 minutos de la ganadora.
Con este resultados las neerlandesas ratificaron su dominio en la clásica belga femenina sumando siete triunfos en la prestigiosa carrera de un día. Vollering alcanzó su tercer título y superó a sus compatriotas Anna van der Breggen y Annemiek van Vleuten, quienes aparecen en el palmarés con dos triunfos cada una.
Resultados Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT)
Bastogne – Liège (156 km)
|1
|Vollering Demi
|FDJ United – SUEZ
|4:10:22
|2
|Pieterse Puck
|Fenix-Premier Tech
|1:29
|3
|Niewiadoma Kasia
|CANYON//SRAM zondacrypto
|1:29
|4
|van der Breggen Anna
|Team SD Worx – Protime
|1:29
|5
|Blasi Paula
|UAE Team ADQ
|1:48
|6
|Holmgren Isabella
|Lidl – Trek
|1:48
|7
|Chabbey Elise
|FDJ United – SUEZ
|1:56
|8
|Vallieres Magdeleine
|EF Education-Oatly
|1:56
|9
|Berthet Juliette
|FDJ United – SUEZ
|1:56
|10
|Dubau-Prévot Axelle
|EF Education-Oatly
|1:56
|55
|Ana Vitória Magalhães
|Movistar Team
|17:49
|60
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|17:49