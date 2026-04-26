Tom Crabbe gana la jornada inaugural del Tour de Turquía con Fernando Gaviria 6°

En un final para velocistas, Tom Crabbe salió victorioso en la jornada inaugural del Tour de Turquía 2026. El corredor del Team Flanders – Baloise fue el más rápido del pelotón, luego de recorrer 148,7 kilómetros entre las ciudades de Çeşme y Selçuk.

El belga de 20 años demostró ser el sprinter más veloz para ganar la primera etapa de la ronda turca por delante de su compatriota Simon Dehairs (Alpecin-Premier Tech) y del italiano Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres colombianos en competencia, todos entraron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el 6° puesto.

La ronda turca continuará este lunes con la segunda etapa, de las ocho pactadas, una jornada rompe-piernas de 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris, que incluye un premio de montaña y varios repechos no categorizados.

Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Çeşme – Selçuk (148,7 km)