Tom Crabbe da la sorpresa y sale victorioso en el inicio de la Étoile de Bessèges

En un final lleno de emociones, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) dio la sorpresa y ganó la jornada inaugural de la Etoile de Bessèges 2026. El corredor belga de 20 años fue el más fuerte en el último repecho, tras recorrer 150,1 kilómetros por los alrededores de la población francesa de Bellegarde, situada en el departamento de Gard (región Occitania).

El joven europeo cruzó la línea de meta de primero y asumió el liderato de la carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana. En la segunda posición entró el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y tercero llegó el galo Clément Izquierdo (Cofidis).

La primera escapada de la ronda gala la protagonizaron el belga Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), el francés Léandre Huck (Van Rysel Roubaix) el finlandés Jaakko Hänninen

(Nice Métropole Côte d’Azury) y el suizo Nils Aebersold (Elite Fondations Cycling Team), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el pelotón.

Este jueves 5 de febrero se disputará la segunda etapa de la 56ª edición de la Étoile de Bessèges, una jornada ondulada con 162,8 kilómetros entre las localidades de Saint-Gilles y Domessargues, que contará en su trayecto con tres puertos categorizados.

¡LO FESTEJA EL TEAM FLANDERS!



Tom Crabbe, con un cierre espectacular, le gana al favorito Lukas Kubis en la Etapa 1 del Etoile de Besseges.



El belga realizó un tiempo de 3hrs, 16 min y 3 seg y logró su primera victoria como profesional.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/JEtvZJ6Dp0 — DSPORTS (@DSports) February 4, 2026

Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)

Resultados Etapa 1 | Bellegarde – Bellegarde (150,1 km)