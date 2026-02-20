Todo listo para la cuarta edición de la Clásica de Almería femenina; Catalina Soto encabeza la lista de latinoamericanas

Se acaba la cuenta atrás para la cuarta edición de la Clásica de Almería femenina, primera en la que la cita almeriense tendrá categoría ProSeries, la más alta fuera del circuito WorldTour, que se llevará a cabo el domingo 22 de febrero con la presencia de tres latinoamericanas: la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) y la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan).

En la carrera española se prevé una lucha de poder entre dos equipazos de primer nivel mundial como el Movistar Team, donde sobresalen la veterana Sheyla Gutiérrez y la campeona española Sara Martín y el UAE Team ADQ, en el que se destaca Paula Blasi, la joven italiana que viene de hacer podio en el Tour Down Under, junto a Brodie Chapman, campeona del mundo de relevo mixto el año pasado en Ruanda, además de la campeona de Europa contrarreloj Sub-23, Federica Venturelli.

Sin embargo, conviene no dar por descartadas a otras corredoras como la italiana Arianna Fidanza, vencedora de la Pionera-SCV hace tres semanas, del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Como también la uzbeka y campeona de Asia Yanina Kuskova. La veteranísima Nina Kessler (Nexetis) es otra clasicómana a tener en cuenta.

Por lo que se refiere al recorrido, la salida se dará en las instalaciones de la cooperativa CASI Almería para recorrer 119 kilómetros en dirección a Tabernas. Por el camino habrá una parte central muy quebrada con tres puertos de montaña, entre los que destaca el Alto de Turrillas (2ª), tras el que se iniciará un rapidísimo descenso en dirección a Viator antes de afrontar el final, siempre ascendente, hacia el pueblo tabernense. En sus calles se inscribirá el nombre de una nueva corredora en el palmarés de la Clásica de Almería femenina, que fue ganada el año pasado por la neozelandesa Ally Wollaston.

*Con Información Prensa Clásica de Almería