Connect with us

Ruta

Todo listo para la cuarta edición de la Clásica de Almería femenina; Catalina Soto encabeza la lista de latinoamericanas

Publicado

Hace 6 horas

el

La chilena Catalina Soto, la mejor latinoamericana en la Semana Ciclista 2026. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Filippo Ganna, amo y señor de la crono en la Vuelta al Algarve; Juan Ayuso 2° y salva el liderato

Publicado

Hace 7 mins

el

20 febrero, 2026

Por

El italiano Filippo Ganna, el mejor de la contrarreloj individual de la Vuelta al Algarve 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images)
Seguir leyendo

Ruta

Milan Fretin gana el duelo de sprinters en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía con Fernando Gaviria 10°

Publicado

Hace 22 mins

el

20 febrero, 2026

Por

El belga Milan Fretin ganó la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026. (Foto Cofidis © Getty Images)
Seguir leyendo

Ruta

Giro de Italia 2026: confirmados los tres equipos invitados

Publicado

Hace 1 hora

el

20 febrero, 2026

Por

La escuadra de licencia francesa, Unibet Rose Rockets, invitado a la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’. (Foto © Unibet Rose Rockets)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.