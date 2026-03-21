Ruta
Todo listo para el duelo de Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel en la ‘icónica’ Milano-Sanremo
Con la presencia de grandes figuras mundiales, eso sí sin pedalistas colombianos, este sábado 21 de marzo se disputará la siempre ‘icónica’ Milano-Sanremo. Primera clásica monumento de la temporada, que contará con el gran duelo entre el esloveno Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu van der Poel.
La dureza y los 298 kilómetros de extensión que la componen, hacen de la siempre imprevisible Classicisima, una prueba ideal para hombres de gran explosividad y resistencia. Para esta ocasión se transitará desde el suroeste de Lombardía hasta el extremo de la Riviera Ligure, entre llanuras ventosas y las subidas del Turchino, la Cipressa y el Poggio.
La representación suramericana estará a cargo del venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y del uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quienes intentarán figurar en una carrera que no cuenta con podios de latinoamericanos.
Para recordar el libro dorado de grandes campeones de esta prueba, tenemos que mencionar a nombres ilustres, como el indomable ‘Canibal’ Eddy Merckx, vencedor en siete oportunidades entre 1966 y 1976, hasta Wout van Aert que buscará su cuarto podio. El quíntuple vencedor Constante Girardengo, junto a los fantásticos Gino Bartalli y Fausto Coppi, vencedores en cuatro y dos ocasiones son otros legendarios que han escrito su nombre en el palmarés de la clásica italiana.
Ruta
Panamericano de Ruta Montería 2026: Juan Esteban Sánchez se queda con la presea dorada en la prueba de fondo de los juveniles
En un final a pura velocidad, el antioqueño Juan Esteban Sánchez consiguió la medalla de oro en la prueba de fondo de los juveniles en el Campeonato Panamericano de Ruta, que se disputa en el departamento de Córdoba.
El campeón nacional colombiano fue el más rápido en el embalaje que definió la prueba, disputada en el municipio de Cereté con 120 kilómetros de recorrido. El podio lo completaron el chileno Luciano Carrizo y el mexicano Santiago García, luego de que el venezolano Rikeyberth Josué Alvarado fuera descalificado por un cabezazo.
Con esta nueva medalla la delegación colombiana sumó su cuarta presea dorada tras las conseguidas por Salomé Vargas en la ruta y las de Walter Vargas y José Manuel Posada en las pruebas de contrarreloj.
La competencia de los ciclistas juveniles contó con la participación de 52 pedalistas, que representaron a 18 diferentes países.
Campeonato Panamericano de Ruta – Juveniles
Resultados Prueba de fondo » Cereté – Cereté (120 km)
|1
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|2:54:06
|2
|Luciano Carrizo
|Chile
|m.t.
|3
|Santiago García
|México
|m.t.
|4
|Óscar Restrepo
|Colombia
|m.t.
|5
|Eduard Ayala
|Venezuela
|m.t.
|6
|Rafael Campos
|Venezuela
|m.t.
|7
|Julio Cesar Ibarra
|México
|m.t.
|8
|Claudio Yandel
|Puerto Rico
|m.t.
|9
|Cristián Garfias
|México
|m.t.
|DSQ
|Rikeyberth Alvarado
|Venezuela
|Descalificado
Ruta
Dylan Groenewegen sale victorioso en la Bredene Koksijde Classic con Juan Sebastián Molano 11°
En un final al sprint, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) se convirtió en el vencedor de la Bredene Koksijde Classic 2026, prueba 1.PRO que contó con 203,4 kilómetros de recorrido.
El velocista neerlandés se exigió al máximo para derrotar en el embalaje a todos sus rivales. El alemán Pascal Ackermann (Team Jayco-AlUla) y el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) completaron el podio de la clásica belga.
El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se reportó en el puesto 11° con el mismo tiempo del ganador.
Con esta victoria Groenewegen alcanzó los 82 triunfos en su carrera profesional, ratificándose como uno de los velocistas más victoriosos del pelotón. En este 2026, en su primer temporada con el Unibet Rose Rockets, completó su segundo triunfo tras ganar la Clásica de la Comunidad Valenciana.
Resultados Bredene Koksijde Classic (1.Pro)
Oostende – Koksijde (203,4 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:27:58
|2
|Pascal Ackermann
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|3
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|7
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|9
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|m.t.
|10
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|11
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
Ruta
Salomé Vargas se proclama nueva campeona panamericana júnior de la ruta en Cereté tras ganar al sprint
La joven ciclista colombiana Salomé Vargas puso a celebrar a todo el país tras coronarse campeona panamericana de la ruta en la categgoría júnior al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67 kilómetros en las calles del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.
La hija del seleccionador nacional David Vargas se quedó con la medalla de oro al ganar la prueba de fondo en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, sumando la tercera presea dorada para Colombia en territorio cordobés.
El segundo puesto lo ocupó la venezolana Jennifer Lagos y el podio lo completó, la chilena Alexandra Osorio, que subió al tercer lugar tras la descalficación de la colombiana Estefanía Castillo.
Tras la revisión de los comisarios, que invocaron el artículo 5.2: por desacelerar durante el sprint, permaneciendo consientemente dentro de la línea de otras ciclistas, celebrando en el grupo y quitando las manos del manillar, por lo que le arrebataron el bronce.
La prueba de las juveniles contó con la participación de 34 ciclistas, representando a 11 países, diez de ellas corrieron en la panamericano del año pasado, que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay y en el que Colombia también ganó con Luciana Osorio.
Campeonato Panamericano de Ruta – Juveniles
Resultados Prueba de fondo » Cereté – Cereté (67 km)
|1
|Salomé Vargas
|Colombia
|1:45:55
|2
|Jennifer Lagos
|Venezuela
|m.t.
|3
|Alexandra Osorio
|Chile
|m.t.
|4
|Ximena Valentín
|México
|m.t.
|5
|Valeria Keralt Sandiga
|Perú
|m.t.
|6
|Alice Ledgard
|Perú
|m.t.
|7
|Antonella Mora
|Chile
|m.t.
|8
|Ana Fierro
|Chile
|m.t.
|9
|Gianna Corelli
|Venezuela
|m.t.
|10
|Dayana Ramírez
|Venezuela
|m.t.
|11
|Maitê Coelho
|Brasil
|m.t.
|12
|Emelith Rodríguez
|Colombia
|m.t.
|13
|Sol Mockford
|Uruguay
|m.t.
|14
|Ana Maria Cifuentes
|Colombia
|m.t.
|15
|Brittany Vaicilla
|Ecuador
|m.t.