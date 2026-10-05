Todo listo en el Oriente antioqueño para la trigésima segunda edición de ‘La Grande de Antioquia’

El Oriente antioqueño se viste de gala para recibir la trigésima segunda edición de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral, una de las competencias más reconocidas, tradicionales y prestigiosas del calendario nacional. Conocida popularmente en el argot deportivo como ‘La Grande de Antioquia’, esta histórica carrera promete encender las emociones de los aficionados al pedalismo, reuniendo a las grandes promesas y figuras consolidadas del país en un escenario natural inigualable.

La competición se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre de 2026 y contará con una destacada organización a cargo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, además del respaldo y aval de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo). Durante estas jornadas, los pedalistas se enfrentarán a la topografía de la región en un evento que no solo mide la resistencia física de los pedalistas, sino que también impulsa el turismo y la economía de los municipios del Oriente del departamento.

la carrera contará con la participación del NU Colombia, Team Sistecrédito, GW ERCO Sportfitness, Orgullo Paisa, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y EBSA. Entre los corredores confirmados se destacan Camilo Ardila, actual subcampeón de la carrera; Javier Jamaica cuarto en la última edición y reciente campeón de la Vuelta a Santa Catarina 2026; Brayan Molano, vencedor de la Clásica de Siachoque; Robert Plazas, ganador de la Vuelta de la Juventud, entre ostros.

El trazado oficial de esta edición estará compuesto por cuatro desafiantes etapas diseñadas para poner a prueba todas las condiciones de los ciclistas. El espectáculo sobre ruedas incluirá una intensa contrarreloj individual para los especialistas, una jornada de alta montaña que promete seleccionar la clasificación general y dos dinámicos circuitos que definirán a los hombres más veloces, garantizando un cierre de competencia memorable.

RECORRIDO CON TODOS LOS TERRENOS

El martes 6 de octubre se disputará la primera etapa, una contrarreloj individual que pasará por El Carmen–Rionegro–Cristo Rey–El Carmen.

Para el miércoles 7, los corredores afrontarán la segunda jornada, un circuito interno por el trayecto El Carmen–Betania–Las Brisas.

El tercer capítulo será el jueves 8 de octubre, con la montaña como protagonista, que se disputará entre El Carmen de Viboral y Abejorral, antes del regreso al municipio.

Finalmente, el viernes 9 de octubre se realizará la última jornada, con un circuito interno entre El Carmen y la vereda Camargo. La jornada concluirá con la premiación en el Parque Principal.

LISTADO DE PARTICIPANTES