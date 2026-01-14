Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras

El 2026 promete grandes emociones para el BMX a nivel departamental, nacional y mundial. Tras un receso de cerca de cuatro semanas, en el que los deportistas tuvieron tiempo para descansar y recargar energías, regresa la adrenalina del bicicrós con un evento que ya es tradición en Antioquia: el BabyBMX del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia).

Esta será la séptima edición de un certamen que ha sido semillero de grandes figuras de la modalidad, como Nicol Foronda, Samuel Marulanda y Valentina Jiménez, los tres han sido campeones mundiales en categorías challenger.

Para este año, el evento contará con la participación de 222 deportistas, en representación de 30 clubes, quienes tomarán la partida en el que es considerado el evento deportivo infantil más grande del país.



(Foto © BMX Antioquia)

Las competencias se disputarán hasta el jueves 15 de enero en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Los entrenamientos oficiales se realizarán hoy desde las 11:00 de la mañana.

Entre los deportistas inscritos que parten como destacados se encuentra Antonia Ramírez, de la categoría Damas 7-8, quien fue elegida como deportista proyección de Antioquia en la pasada Noche de los Mejores. En la rama masculina, el nombre a seguir será el de Emiliano Barrientos (Expertos 12), piloto paisa que viene de consagrarse campeón de la Copa Nacional 2025.

*Con Información de BMX Antioquia