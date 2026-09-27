Tobias Svarre se lleva el título de la CRO Race 2026 con Daniel Felipe Martínez en el puesto 11°

Con el título para el escandinavo Tobias Svarre (Uno-X Mobility) terminó en tierras croatas la CRO Race 2026, tras seis días intensos de competencia. El danes, que sucedió al estadounidense Brandon McNulty, se consagró campeón de la carrera europea tras defender el liderato sin problemas en la última etapa con final en Zagreb.

Los puestos de honor de la carrera europea del calendario UCI los completaron el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien terminó 2° y el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) que se subió al tercer cajón del podio.

En cuanto al único colombiano que terminó la competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) finalizó en la casilla 11° a 1:01 del campeón. El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), que ganó la jornada inaugural, se retiró en la tercera etapa.

La jornada final de la ronda croata se disputó entre Samobor y Zagreb con un recorrido totalmente llano de 159,5 kilómetros, que fue ganada al sprint por el italiano Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies).