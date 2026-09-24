Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa

En un final vibrante y selectivo, el joven danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility) firmó una espectacular victoria en la tercera etapa de la CRO Race 2026, disputada sobre 174,5 kilómetros entre las ciudades croatas de Krk y Labin. El pedalista escandinavo impuso condiciones en el exigente repecho adoquinado para adjudicarse su primer triunfo como profesional y, de paso, convertirse en el nuevo líder.

Svarre resistió el pulso frente a los favoritos y cruzó la línea de sentencia deteniendo el cronómetro en 4 horas, 10 minutos y 54 segundos. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ingresó en la segunda posición con el mismo tiempo del ganador, mientras que el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) completó el podio del día en la tercera casilla, cediendo 6 segundos.

Con este resultado, el Uno-X Mobility encadenó su segundo éxito consecutivo en la ronda croata tras el triunfo previo de Carl-Frederik Bévort, consolidando un inicio de carrera de ensueño y dejando a Svarre en una posición inmejorable para defender el liderato en los próximos días.

En cuanto a los dos colombianos en competencia Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 27° a 1.18 del ganador, mientras que el hasta hoy líder, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se retiró.

La prestigiosa carrera croata continuará este viernes con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 160 kilómetros entre las ciudades de Pula y Rijeka, que incluye varios repechos y dos puertos montañosos categorizados.



Tobias Svarre, ganador de la tercera etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

CRO Race (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Krk – Labin (174,5 km)

1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 4:10:54 2 Antonio Tiberi Bahrain Victorious m.t. 3 Tim Wellens UAE Team Emirates-XRG 0:06 4 Adrien Boichis Red Bull-BORA-hansgrohe 0:29 5 Sam Maisonobe Cofidis 0:31 6 Emil Herzog Red Bull-BORA-hansgrohe 0:31 7 Johannes Herzog Uno-X Mobility + 31 8 Dylan Teuns Cofidis 0:31 9 Steff Cras Soudal Quick-Step 0:37 10 Edoardo Zambanini Bahrain Victorious 0:56 27 Daniel Felipe Martínez Red Bull-BORA-hansgrohe 1:18 DNF Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates-XRG Se retiró



Tobias Svarre, nuevo líder de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

Clasificación General Individual