Tobias Lund Andresen se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour Down Under con Juan Sebastián Molano 11°
El primer duelo de sprinters del Tour Down Under 2026 quedó en manos del danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). El escandinavo fue el fue más rápido en el embalaje, luego de recorrer 144 kilómetros por los alrededores de la población de Tanuda, en el sur de Australia.
El corredor vikingo derrotó al británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y al australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), segundo y tercero, respectivamente, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se tuvo que conformar con el puesto 11°.
En cuanto al resto de los suramericanos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) ingresó en la casilla 26°, le siguió su compatriota Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) en la posición 25°, después entró el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 58° y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team) finalizó 92°, todos con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la protagonizaron el noruego Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility) y los franceses Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) y Guillaume Martin (Groupama – FDJ United), pero al final todos fueron alcanzados por el pelotón.
La última de las tres subidas de Menglers Hill no fue obstáculo para los velocistas, que se mantuvieron sin problemas en el lote. Al final, el ritmo aumentó y los equipos de los sprinters colocaron sus trenes al frente para la definición, donde Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) fue el más rápido.
La primera carrera World Tour del año, continuará este miércoles por tierras australianas con una etapa rompe-piernas de 148,1 kilómetros entre Norwood y Uraidla, que incluye tres premios de montaña.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Tanunda – Tanunda (120,6 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|2:42:41
|2
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Danny van Poppel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Liam Walsh
|Australia
|m.t.
|7
|Lionel Taminiaux
|Lotto Intermarché
|m.t.
|8
|Casper van Uden
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|9
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|m.t.
|10
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|11
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|58
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|2:46:56
|2
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|0:01
|3
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:02
|4
|Maikel Zijlaard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|5
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|7
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|9
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|,,
|10
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|,,
|13
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|0:07
|64
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:18
|68
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:18
Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta
El Alcalde de Guaduas Diego Jiménez, la directora de la oficina de deportes Angela González y el exciclista Adolfo Rico, invitan al pelotón nacional a participar este sábado 24 de enero de una nueva edición de la Copa Policarpa Salavarrieta.
La tradicional competencia, que hace parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, se realizará en el barrio Mirador a partir de las 8 de la mañana.
El evento ciclístico, que sirve de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, espera contar con la presencia de grandes figuras nacionales. Los actuales campeones son el boyacense Robinson López en la categoría élite y el antioqueño David Esteban Hoyos entre los Sub-23.
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
Una vez más los ciclistas colombianos volvieron a ser grandes protagonistas de la Vuelta al Táchira, y como ha sido costumbre en la última decada se despidieron con victoria en la ciudad de San Cristóbal.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los últimos triunfos de los pedalistas nacionales en la jornada final de la ronda tachirense.
2026 – Alexander Gil *Etapa 10 » Ureña › San Cristóbal (99.3km)
2025 – Brandon Vega *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117 km)
2024 – Alejandro Osorio *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117,3 km)
2022 – Didier Merchán *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (116,4 km)
2019 – Miguel Flórez *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (115,2km)
Así van las colombianas en la general del Tour El Salvador; Paula Patiño la mejor en el Top 5
La carrera centroamericana, Tour El Salvador 2026, que cuenta con la participación de 14 colombianas, vivió su tercera etapa en línea, un parcial ondulado de 89,4 kilómetros con final en el Bulevar Claudia Lars.
Transcurridas una contrarreloj y tres etapas en línea de la ronda salvadoreña, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se convirtió en la mejor colombiana en el 5° puesto a 9 segundos de la líder, la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general con las posiciones de todos las pedalistas nacionales en la carrera salvadoreña femenina, a un día del final.
Tour El Salvador 2026 – Clasificación General de las Colombianas
|5
|8
|▲3
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|8
|12
|▲4
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|18
|29
|▲11
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|3:28
|20
|7
|▼13
|Jannie Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:33
|23
|35
|▲12
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:37
|25
|20
|▼5
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|3:54
|26
|21
|▼5
|María Ángelica Delgado
|Core Racing
|3:56
|31
|31
|–
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|6:56
|33
|34
|▲1
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|7:01
|45
|40
|▼5
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|11:53
|46
|41
|▼5
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|58
|61
|▲3
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|18:29
|61
|62
|▲1
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|25:35
|62
|63
|▲1
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|26:53