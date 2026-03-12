Ruta
Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel consigue su segunda victoria e Isaac del Toro pierde el liderato
En un día súper movido, Mathieu van der Poel salió victorioso en la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, que contó con 213 kilómetros. El neerlandés del Alpecin-Premier Tech demostró ser más rápido en la definición, ganándole al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).
Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada en la casilla 24°, luego se reportó el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) en el puesto 40°, ambos a pocos segundos del ganador. Después entró el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en la posición 112° y por último el antiqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), quien se clasificó 164° a más de 14 minutos de Van der Poel.
El cuanto a la clasificación general se presentaron cambios importantes y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se apoderó del liderato que estaba en manos del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) perdió tres posiciones y bajó hasta el puesto 13°.
La ‘carrera de los dos mares’ continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 184 kilómetros, que conectará las localidades de Marotta-Mondolfo con Mombaroccio.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Tagliacozzo – Martinsicuro (213 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|4:51:40
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|7
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Filippo Ganna
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|24
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:14
|40
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:26
|112
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|6:57
|164
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:55
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|15:27:00
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:21
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|5
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:39
|6
|Andrea Vendrame
|Team Jayco-AlUla
|0:42
|7
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:42
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:44
|9
|Alan Hatherly
|Team Jayco-AlUla
|0:46
|10
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:49
|13
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:54
|44
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:06
|116
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|13:17
|153
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:38
Ruta
Clásica de Rionegro 2026: Team Sistecrédito, el gran dominador en las cronos por equipos
Las escuadras del Sistecrédito dominaron la jornada inaugural de la Clásica de Rionegro 2026 en dos de las tres categorías: juvenil y femenina. Los equipos dirigidos por Gabriel Jaime Vélez fueron los grandes dominadores en la contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, en la que únicamente se permitió el uso de material convencional.
Entre los juveniles el podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Orgullo Paisa en la segunda posición y el Threshold Team – Milo – Sáfer en el tercer puesto. En la rama femenina Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa terminaron segundas y el Team Bacx terceras, mientras que en la categoría élite el Team Medellín-EPM se clasificó 1° y escoltado por las formaciones del Sistecrédito.
La carrera del oriente antioqueño continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito urbano al estilo Critérium, ideal para los sprinters.
Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para las damas, 70 kilómetros para los juveniles y 105 kilómetros para los élites.
RESULTADOS JUVENILES
RESULTADOS RAMA FEMENINA
RESULTADOS ÉLITES
Ruta
Jonas Vingegaard repite la dosis y triunfa en la quinta etapa de la París-Niza con Harold Tejada 3° y Daniel Martínez 6°
El formidable rutero escandinavo Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) también ganó la quinta etapa de la París-Niza 2026. El danés atacó a 20 kilómetros de meta y aguantó hasta el final para afianzar su liderato en la carrera francesa y ampliar su ventaja con su máximo rival, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
El pedalista danés, que alcanzó su segundo triunfo consecutivo, entró por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) y del huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, a más de 2 minutos del ganador.
En cuanto al resto de los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la 6° posición, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), que sigue afectado por una gripa, finalizó en la casilla 124° a más de 27 minutos de Vingegaard.
La ‘Carrera del Sol’ continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, otra jornada rompe-piernas de 179,3 kilómetros que conectará a las localidades francesas de Barbentane con Apt.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux (206,3 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:29:01
|2
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|2:02
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:20
|4
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|,,
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|,,
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|7
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|,,
|9
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|10
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|124
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|27:43
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|17:22:06
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:22
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|5:50
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|7:37
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|8:15
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|9:02
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:06
|9
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|10:16
|10
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|11:23
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:43
|125
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:06:49
Ruta
Francesco Baruzzi gana el prólogo Istrian Spring Tour; Santiago Umba el mejor colombiano
El Istrian Spring Tour 2026 arrancó con un prólogo de 1,5 kilómetros que dejó como ganador al italiano Francesco Baruzzi, del equipo de desarrollo del Team Visma Lease a Bike, en una jornada al cronómetro disputada en Vrsar, un pueblo costero al oeste de Croacia.
Baruzzi, de 18 años, firmó el triunfo con un tiempo de 1 minuto y 30 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera croata, superando por centésimas a dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies: el neerlandés Michiel Mouris y el italiano Alessio Magagnotti.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó en el puesto 119° a 9 nueve segundos y Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en la casilla 155° a 11 segundos.
La carrera croata se trasladará a la ciudad de Poreč para disputar la primera etapa en línea, que recorrerá 149,7 kilómetros hasta llegar a la población de Funtana, al oeste de Croacia.
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados Prólogo | Vrsar – Vrsar (1,5 km)
|1
|Francesco Baruzzi
|Team Visma | Lease a Bike Development
|1:30
|2
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|3
|Alessio Magagnotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Marcel Gladek
|Factor Racing
|0:01
|5
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:01
|6
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|0:02
|7
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|8
|Will Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|9
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|0:03
|10
|Sebastian Putz
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:03
|119
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:09
|155
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:11