Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel consigue su segunda victoria e Isaac del Toro pierde el liderato

En un día súper movido, Mathieu van der Poel salió victorioso en la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, que contó con 213 kilómetros. El neerlandés del Alpecin-Premier Tech demostró ser más rápido en la definición, ganándole al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada en la casilla 24°, luego se reportó el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) en el puesto 40°, ambos a pocos segundos del ganador. Después entró el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en la posición 112° y por último el antiqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), quien se clasificó 164° a más de 14 minutos de Van der Poel.

El cuanto a la clasificación general se presentaron cambios importantes y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se apoderó del liderato que estaba en manos del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) perdió tres posiciones y bajó hasta el puesto 13°.

La ‘carrera de los dos mares’ continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 184 kilómetros, que conectará las localidades de Marotta-Mondolfo con Mombaroccio.

Tirreno-Adriático (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Tagliacozzo – Martinsicuro (213 km)

1 Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech 4:51:40 2 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 3 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility m.t. 4 Clément Champoussin XDS Astana Team m.t. 5 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike m.t. 6 Ben Healy EF Education – EasyPost m.t. 7 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla m.t. 8 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team m.t. 9 Filippo Ganna INEOS Grenadiers m.t. 10 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG m.t.

24 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:14 40 Nairo Quintana Movistar Team 0:26 112 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 6:57 164 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 14:55



Giulio Pellizzari, nuevo líder de la Tirreno-Adriático 2026. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)

Clasificación General Individual

1 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 15:27:00 2 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:02 3 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 0:21 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:34 5 Ben Healy EF Education-EasyPost 0:39 6 Andrea Vendrame Team Jayco-AlUla 0:42 7 Magnus Sheffield INEOS Grenadiers 0:42 8 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:44 9 Alan Hatherly Team Jayco-AlUla 0:46 10 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 0:49