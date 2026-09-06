Tim Wellens el nuevo monarca del Tour de Gran Bretaña; Nils Politt gana la etapa final

Luego de cinco días de competencia el Tour de Gran Bretaña 2026 con victoria final para Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG). El belga, de 35 años, que se apoderó del liderato en la penúltima etapa, pasó sin afugias la jornada final y se consagró campeón, sucediendo en el palmarés de la carrera inglesa al francés Romain Grégoire, ganador el año pasado.

El podio de la prestigiosa carrera británica, patrocinada por el banco Lloyds, lo completaron el inglés Lewis Askey (NSN Cycling Team) y el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) finalizó en la casilla 41° a más de 20 minutos del vencedor.

La última etapa la ganó el alemán Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG), quien se escapó en la parte final, logrando su tercera victoria en la temporada, luego de recorrer 156,1 kilómetros por los alrededores de la localidad de Earlston, en Escocia.

Lloyds Tour of Britain Men (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Earlston – Earlston (156,1 km)

1 Nils Politt UAE Team Emirates – XRG 3:33:28 2 Florian Vermeersch UAE Team Emirates – XRG 0:12 3 Filippo Ganna Netcompany INEOS 0:18 4 Benoît Cosnefroy UAE Team Emirates – XRG 0:18 5 Hansen Sander BHS – PL Beton Bornholm 0:18 6 Ben Wiggins Selección de Gran Bretaña 0:18 7 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG 0:18 8 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG 0:21 9 Rick Pluimers Tudor Pro Cycling Team 0:40 10 Artem Shmidt Netcompany INEOS 0:40 80 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 6:06

Clasificación General Final