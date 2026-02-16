Tim Wellens da cátedra en el sterrato y sale victorioso de la quinta edición de la Clásica Jaén

El campeón nacional de Bélgica Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) sacó a relucir todo su potencial para quedarse con la victoria en la quinta edición de la Clásica Jaén, luego de recorrer 154,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Úbeda, al sur de España.

Los puestos de honor de la carrera de un día los completaron el británico Thomas Pidcock Pinarello (Q36.5 Pro Cycling Team) y el francés Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). Su compañero de equipo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), fue relegado del tercer puesto del podio tras ocasionar la caída del belga Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe).



Podio de la Clásica Jaén 2026. (Foto © Clásica Jaén Paraíso Interior)

Los favoritos a la victoria comenzaron a mostrarse en los primeros tramos de tierra, donde Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) se atrevió a irse en solitario. El todoterreno belga saltó del grupo principal a más de 60 kilómetros para la llegada.

En el cierre, se dio una batalla muy interesante entre Wellens y sus dos perseguidores, que no consiguieron disminuir la diferencia, lo que le dio tiempo al corredor del UAE para celebrar tranquilamente su victoria .

Tras cinco ediciones de la prueba española los títulos se han repartido así: el kazajo Alexey Lutsenko (2022), el esloveno Tadej Pogačar (2023), el español Oier Lazkano (2024), el polaco Michał Kwiatkowski (2025) y esta nueva edición escribió su nombre el belga Tim Wellens.

Resultados Clásica Jaén (1.1)

Úbeda – Úbeda (154,2 km)