Ruta
Tim Merlier gana la tercera etapa del Tour de Hungría con Fernando Gaviria 2° y Juan Sebastián Molano 3°
En un final ideal para los hombres rápidos, Tim Merlier se impuso en la tercera etapa del Tour de Hungría 2026, donde los abanicos hicieron de las suyas. El belga fue el más rápido en la definición, en una jornada que discurrió entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd tras recorrer 152,3 kilómetros.
El campeón europeo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, le ganó el duelo de velocistas a los colombianos: con Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) 2° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 3°, los tres con el mismo tiempo.
En cuanto a la clasificación general individual, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le arrebató el liderato el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El podio provisional lo completa el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) .
La ronda húngara vivirá su cuarta etapa este sábado, una jornada rompe-piernas de 188,2 kilómetros entre Mohács y Pécs, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour de Hongría (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Kaposvár – Szekszárd (152,3 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|3:16:03
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|4
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Lorenzo De Longhi
|Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|m.t.
|6
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|7
|Simone Buda
|Solme – Olmo – Arvedi
|m.t.
|8
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|9
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|m.t.
|10
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|10:29:32
|2
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|0:04
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|4
|Victor Vercouillie
|Team Flanders – Baloise
|0:13
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:14
|6
|Alexis Renard
|Cofidis
|,,
|7
|Mathias Norsgaard
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Kay De Bruyckere
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:15
|9
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:16
|10
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw
|0:18
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard impera en el primer duelo de escaladores y le descuenta tiempo al líder Afonso Eulálio
En el primer duelo de escaladores, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) cumplió con los pronósticos, saliendo avante para ganar la séptima etapa del Giro de Italia 2026. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) mantuvo el liderato de la carrera.
El pedalista danés se llevó el triunfo, tras recorrer 244 kilómetros entre entre la ciudad de Formia y el mítico Blockhaus, el ‘Gigante de los Apeninos’. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).
En cuanto a los dos colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros en el puesto 21° a 2:57 del ganador, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 30° a más de 5 minutos.
Con relación a la clasificación general, el corredor luso Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) salvó la ‘Maglia Rosa’ a pesar de perder tiempo y conservó la primera posición ahora con una ventaja superior a los tres minutos con Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
La fuga del día la animaron el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el canadiense Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), además de los neerlandeses Tim Naberman (Team Picnic PostNL) y Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), pero al final el cuarteto terminó siendo neutralizado por el grupo de favoritos.
La ronda italiana continuará este sábado con el octavo capítulo, otra jornada montañosa que se correrá sobre 156 kilómetros con salida en la ciudad de Chieti y llegada en Fermo, que incluye cuatro puertos categorizados.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Formia – Blockhaus (244 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|6:09:15
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:13
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:02
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:05
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|1:05
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:29
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:40
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:42
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|1:44
|10
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:44
|21
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:57
|30
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:47
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|30:59:23
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:17
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:34
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:25
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:28
|6
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|4:32
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:56
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|4:57
|9
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|5:07
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:11
|11
|Jan Hirt
|XDS Astana Team
|5:23
|12
|Christian Scaroni
|NSN Cycling Team
|5:40
|13
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|6:10
|14
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|6:11
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|6:18
|38
|Einer Rubio
|Movistar Team
|19:07
Ruta
Itzulia Women: Mischa Bredewold se queda con la jornada inaugural en Zarautz
La pedalista neerlandesa Mischa Bredewold se quedó la primera etapa de la Itzulia Women 2026. La corredora europea del Team SD Worx – Protime ganó de forma contundente la jornada inaugural de 121,3 kilómetros disputada en las inmediaciones de la localidad de Zarautz, en la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco.
Bredewold, que la semana pasada ganó una etapa en la Vuelta a España Femenina 2026, marcó la diferencia en la definición superando a sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejanne Markus (Lidl – Trek), segunda y tercera, respectivamente, ambas con el mismo tiempo de la ganadora.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se reportó en la casilla 50° a más de 9 minutos de la ganadora del día.
La quinta edición de la ronda vasca para mujeres continuará este sábado con el segundo capítulo, una jornada rompe-piernas de 138 kilómetros entre Abadiño y Amorebieta-Etxano con cinco subidas de tercera categoría.
Itzulia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Zarautz – Zarautz (121,3 km)
|1
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx – Protime
|3:30:35
|2
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|3
|Riejanne Markus
|Lidl – Trek
|m.t.
|4
|Lauren Dickson
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:02
|6
|Liane Lippert
|Movistar Team
|0:18
|7
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:18
|8
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team ADQ
|0:18
|9
|Ricarda Bauernfeind
|Lidl – Trek
|0:18
|10
|Letizia Borghesi
|AG Insurance – Soudal Team
|0:18
|50
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|9:59
Ruta
El Nu Colombia con doble reto internacional en Francia y Estados Unidos
El equipo de ciclismo Nu Colombia afrontará este fin de semana (16-17 de mayo) uno de los capítulos más especiales de su temporada 2026, al competir de manera simultánea en dos continentes con participación en el Tour du Finistère Pays de Quimper, en Francia, y en el Gran Premio New York City, en los Estados Unidos. La escuadra morada volverá así a poner en escena su vocación internacional con dos nóminas en acción en pruebas del calendario UCI, en una apuesta que refleja el crecimiento y la proyección del equipo fuera de las fronteras nacionales.
La primera cita llegará este sábado 16 de mayo con el Tour du Finistère Pays de Quimper, carrera francesa de categoría 1.1 que se disputará sobre un recorrido de 156 kilómetros. Para esta prueba, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Rodrigo Contreras, Sebastián Henao, Sergio Henao, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez, Juan Diego Alba y Andrés Camilo Ardila, un grupo de experiencia y fondo que buscará protagonismo en una de las clásicas de un día más reconocidas del calendario francés.
Un día después, el conjunto colombiano tendrá presencia en el Gran Premio New York City, prueba de categoría 1.2 programada para el domingo 17 de mayo, sobre el mismo escenario del Gran Fondo New York, máximo evento para la categoría aficionada a nivel mundial que año a año reune a más de 5000 ciclistas recreativos en la gran manzana. La formación para la cita estadounidense estará compuesta por Jhonatan Chaves, Óscar Quiroz, Emerson Gordillo, William Colorado, Cristian Rico y Óscar Fernández, nómina joven y combativa con la que el equipo competirá por tercer año consecutivo en la prueba estadounidense.
La doble presencia del Nu Colombia en Francia y Estados Unidos durante el mismo fin de semana ratifica la dimensión que ha tomado el proyecto deportivo del equipo, capaz de sostener una agenda internacional exigente y de competir en escenarios de distinta naturaleza con estructuras paralelas. Más allá del valor deportivo inmediato, se trata también de una señal del momento que vive la escuadra morada y de su capacidad para seguir llevando el nombre del ciclismo colombiano a nuevos territorios.
Luego de sus brillantes actuaciones en Portugal y Brasil, donde alcanzó el segundo lugar del podio general con Javier Jamaica en el GP Anicolor y el tercero con Emerson Gordillo en la Vuelta a São Paulo, el equipo asume este nuevo capítulo con la intención de seguir consolidando su calendario internacional.