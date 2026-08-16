Thomas Silva se queda con el título de la Artic Race 2026; Cedrik Christophersen se lleva la última etapa

Con el título para Thomas Silva (XDS Astana Team) terminó en tierras escandinavas la Artic Race 2026, tras cuatro días intensos de competencia. El uruguayo se consagró campeón de la carrera vikinga tras defender el liderato sin problemas en la última etapa con final en la ciudad de Narvik.

Al corredor charrúa, de magnifica temporada, lo acompañaron en el podio final el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), quien terminó 2° y el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) en el 3° lugar.

La jornada final de la carrera vikinga se disputó entre Sortland y Narvik con un recorrido ondulado de 190,5 kilómetros y fue ganada al sprint por el noruego Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets).

Silva, que sumó su cuarto título de la temporada, sucedió en el palmarés de la prestigiosa carrera noruega al neozelandés Corbin Strong (NSN Cycling Team), campeón el año pasado. Esta prueba del calendario UCI no contó con participación colombiana.

Arctic Race of Norway (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Sortland – Narvik (190,5 km)

1 Cedrik Christophersen Unibet Rose Rockets 4:03:06 2 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 0:03 3 Thomas Silva XDS Astana Team 0:03 4 Lennert Van Eetvelt Lotto-Intermarché 0:03 5 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team 0:03 6 Joris Delbove Team TotalEnergies 0:03 7 Gotzon Martín Euskaltel-Euskadi 0:03 8 Thomas Bonnet Team TotalEnergies 0:03 9 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:03 10 Wout Poels Unibet Rose Rockets 0:03



Thomas Silva, gran campeón de Artic Race 2026. (Foto © Arctic Race of Norway )

Clasificación General Final