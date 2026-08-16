Ruta
Thomas Silva se queda con el título de la Artic Race 2026; Cedrik Christophersen se lleva la última etapa
Con el título para Thomas Silva (XDS Astana Team) terminó en tierras escandinavas la Artic Race 2026, tras cuatro días intensos de competencia. El uruguayo se consagró campeón de la carrera vikinga tras defender el liderato sin problemas en la última etapa con final en la ciudad de Narvik.
Al corredor charrúa, de magnifica temporada, lo acompañaron en el podio final el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), quien terminó 2° y el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) en el 3° lugar.
La jornada final de la carrera vikinga se disputó entre Sortland y Narvik con un recorrido ondulado de 190,5 kilómetros y fue ganada al sprint por el noruego Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets).
Silva, que sumó su cuarto título de la temporada, sucedió en el palmarés de la prestigiosa carrera noruega al neozelandés Corbin Strong (NSN Cycling Team), campeón el año pasado. Esta prueba del calendario UCI no contó con participación colombiana.
Arctic Race of Norway (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Sortland – Narvik (190,5 km)
|1
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|4:03:06
|2
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:03
|3
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|0:03
|4
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:03
|5
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:03
|6
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|0:03
|7
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|0:03
|8
|Thomas Bonnet
|Team TotalEnergies
|0:03
|9
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:03
|10
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|0:03
Clasificación General Final
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|15:34:12
|2
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:14
|3
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:25
|4
|Felix Engelhardt
|Team Jayco-AlUla
|0:35
|5
|Sebastián Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:36
|6
|Thomas Bonnet
|Team TotalEnergies
|0:39
|7
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|0:40
|8
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|0:42
|9
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|0:44
|10
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:55
Ruta
Santiago Umba suma su cuarto triunfo en esta temporada tras ganar la clásica turca Ordu en el Mar Negro
El boyacense Santiago Umba sumó su cuarto triunfo en esta temporada, al imponerse en la clásica turca Ordu en el Mar Negro, de categoría UCI 1.2. El colombiano del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali fue el más fuerte en la parte final, tras recorrer 119,1 kilómetros en la provincia de Ordu, al norte de Turquía.
El joven escarabajo superó por 7 segundos al eritreo Awet Aman (Istanbul Team) y por 10 segundos a su compañero de equipo Kyrylo Tsarenko (Solution Tech NIPPO Rali), quienes ocuparon el 2 y 3°, puesto, respectivamente.
La carrera concluyó con varias subidas encadenadas de más 30 kilómetros, cuyo final contó con un desnivel del 5,3 por ciento para finaluzar a una altitud máxima de 1.515 metros, donde Umba sacó a relucir sus dotes de escalador y terminó llevándose la victoria.
El otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero se reportó en la casilla 21° a más de tres minutos del colombiano Santiago Umba.
Resultados Ordu Black Sea Classic (1.2)
Ordu – Karga Hill (119,1km)
|1
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|3:17:06
|2
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:07
|3
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:10
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:17
|5
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:29
|6
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:34
|7
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|0:55
|8
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|1:04
|9
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:06
|10
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|1:12
|21
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|3:07
Ruta
Alexis Guérin se consagra campeón de la Volta a Portugal con Adrián Bustamante en el puesto 12°
La Vuelta a Portugal quedó en manos del francés Alexis Guérin (Anicolor / Campicarn Cycling Team). El corredor galo, de 34 años, que ganó dos etapas en la carrera lusa, defendió sin contratiempos el liderato en la última jornada, disputada entre las ciudades de Maia y Oporto.
El podio final de la carrera portuguesa los completaron el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn) y el portugués Pedro Silva (Feira dos Sofás – Boavista (Feirense – Beeceler), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los escarabajos, el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los nuestros en la clasificación general, ubicándose en el puesto 12°, el zipaquireño Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) finalizó en la casilla 28° y el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) terminó en posiciones intermedias.
La última etapa la ganó el portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), quien fue el más fuerte en los kilómetros finales, logrando su segunda victoria en la ronda lusa, luego de recorrer 136,9 kilómetros en el distrito de Oporto.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 10 | Maia – Porto (136,9 km)
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|3:06:35
|2
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:02
|4
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|0:02
|5
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:02
|6
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:02
|7
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:02
|8
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:02
|9
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|10
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:06
|11
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:09
|12
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|0:11
|19
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:19
Clasificación General Final
|1
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|30:21:07
|2
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|1:02
|3
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|4:37
|4
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:47
|5
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|5:38
|6
|Jokin Murguialday
|Efapel Cycling
|5:53
|7
|Tiago Antunes
|Euskaltel – Euskadi
|6:47
|8
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|6:54
|9
|Rui Carvalho
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|10:42
|10
|Diogo Barbosa
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|12:06
|11
|Jesús del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|13:17
|12
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|17:47
|28
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|48:20
Ruta
Paul Magnier conquista la ADAC Cyclassics en Hamburgo con Orluis Aular en el top 15
En un final a pura velocidad, Paul Magnier conquistó la ADAC Cyclassics en Hamburgo, Alemania. El francés sigue cosechando victorias, después de destacarse en el Giro de Italia, el joven corredor del Soudal Quick-Step volvió a celebrar este domingo en territorio teutón.
El sprinter galo sacó toda su potencia en el embalaje para derrotar al neerlandés Mike Teunissen (XDS Astana Team) 2° y al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) 3°, luego de recorrer 205,3 kilómetros.
Para destacar la actuación del venezolano Orluis Aular (Movistar Team), quien estuvo muy atento en la parte final para terminar en el puesto 14° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), que sufrió una caída durante el trayecto, se clasificó en la posición 43°.
El único colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Netcommpany Ineos) se reportó en la casilla 117° a más de 7 minutos del ganador.
Resultados ADAC Cyclassics (1.UWT)
Buxtehude – Hamburg (205,3 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:17:55
|2
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|5
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|6
|Milan Fretin
|Cofidis
|m.t.
|7
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|8
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Huub Artz
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Arnaud De Lie
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|14
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|43
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|117
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|7:03