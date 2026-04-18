Thomas Silva gana la penúltima etapa del Tour de Hainan y recupera el liderato; Santiago Umba mejora en la general

¡Lo hizo nuevo! Thomas Silva alcanzó su segunda victoria en el Tour de Hainan 2026, ganando la penúltima etapa. El uruguayo se llevó la victoria, luego de recorrer 132,7 kilómetros entre las localidades chinas de Lingshui y Baoting.

El pedalista charrúa fue el más rápido en la definición, derrotando a los italianos Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) y Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), segundo y tercero, respectivamente.



Thomas Pesenti, Thomas Silva y Alessandro Fancellu, en el podio de la cuarta etapa del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)

Con relación al único colombiano en competencia, el joven boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se clasificó en el puesto 14° a 11 segundos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, con su victoria el suramericano Thomas Silva (XDS Astana Team) recuperó el liderato que estaba en manos del español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi).

La carrera asiática finalizará este domingo con otra etapa ondulada de 154,6 kilómetros entre Baoting y Sanya, donde conoceremos al sucesor del ucraniano Kyrylo Tsarenko, campeón del año pasado.

Tour of Hainan (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Lingshui – Baoting (132,7 km)

1 Thomas Silva XDS Astana Team 2:45:46 2 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta ,, 3 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort 0:02 4 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team ,, 5 Quartucci Lorenzo Burgos Burpellet BH ,, 6 Berasategi Xabier Euskaltel – Euskadi ,, 7 Fabbro Matteo Solution Tech NIPPO Rali ,, 8 Alleno Clément Burgos Burpellet BH ,, 9 Crozzolo Fabrizio Team Polti VisitMalta ,, 10 Bregnhøj Mathias Terengganu Cycling Team 0:07 14 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 0:11



Thomas Silva recuperó el liderato del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)

Clasificación General Final