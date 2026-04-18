Connect with us

Ruta

Thomas Silva gana la penúltima etapa del Tour de Hainan y recupera el liderato; Santiago Umba mejora en la general

Publicado

Hace 7 mins

el

El uruguayo Thomas Silva ganó la cuarta etapa del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

Publicado

Hace 1 hora

el

18 abril, 2026

Por

La nómina de la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil para el Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

Ruta

Javier Jamaica firma un Top 15 en el inicio de la gira europea del Nu Colombia con la Classic Grand Besançon Doubs

Publicado

Hace 19 horas

el

17 abril, 2026

Por

El bogotano Javier Jamaica finalizó 15° en la Classic Grand Besançon Doubs 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
Seguir leyendo

Ruta

O Gran Camiño: Adam Yates se queda con el penúltimo duelo de escaladores con Jesús David Peña 9°

Publicado

Hace 21 horas

el

17 abril, 2026

Por

El británico Adam Yates ganó la cuarta y penúltima etapa del O Gran Camiño 2026. (Foto Archivo © UAE)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.