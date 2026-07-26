Thomas Silva gana la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León

Continuando con su racha ganadora, el pedalista uruguago Thomas Silva (XDS Astana Team) ganó de forma espectacular la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León, prueba de un día, que contó con un recorrido ondulado de 190,6 kilómetros saliendo del municipio de Benavente para arribar a la localidad de Lubián, en la provincia de Zamora al noroeste de España.

El corredor charrúa salió victorioso por delante del español Roger Adrià (Movistar Team) y de su compañero de equipo, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la clásica española. El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se reportó en la casilla 30° a 59 segundos del ganador.



Leangel Linarez, uno de los protagonistas de la fuga del día en la Clásica Castilla y León 2026. (Foto © Clásica Castilla y León)

Uno de los grandes protagonista de la carrera fue el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien fue uno de los animadores de la fuga del día que integraron ocho corredores. Al final, todos los fugados fueron neutralizados por el grupo de favoritos.

Silva, que venía de ganar el día anterior la Clasica de Ordizia, sucedió en el palmarés de la carrera española al local Haimar Etxeberría, vencedor de la pasada edición (2025).



El podio final de la Clásica Castilla y León 2026. (Foto © Clásica Castilla y León)

Resultados Clásica Castilla y Leon (1.1)

Benavente – Lubián (190,6 km)