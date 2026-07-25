Thomas Silva conquista la edición 103 de la Clásica de Ordizia

Tras un final apasionante, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) se adjudicó la Clásica de Ordizia 2026, conocida oficialmente como Ordiziako Klasika, luego de recorrer 167 kilómetros por los alrededores de la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco.

El podio de la carrera española lo completaron el local Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto respectivamente.



Podio final de la Clásica de Ordizia 2026. (Foto © Clásica de Ordizia-Ordiziako Klasikoa)

En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor en el puesto 44°, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) no finalizó la prueba.

Esta clásica, que se creó en 1922, celebró en su edición 103 la segunda victoria de un suramericano tras la conseguida por el colombiano Félix ‘El Gato’ Cárdenas, ganador en 2006.

Recordemos otros podios de latinoamericanos en la tradicional clásica vasca: el mexicano Isaac del Toro fue subcampeón el año pasado, mientras que los escarabajos colombianos se subieron tres veces más con Winner Anacona, 3° en 2020, Esteban Chaves 2° y Miguel Ángel Rubiano 3° en 2012.



Thomas Silva, ganador de la Clásica de Ordizia 2026. (Foto © Clásica de Ordizia-Ordiziako Klasikoa)

Resultados Clásica de Ordizia – Ordiziako Klasikoa (1.1)

Ordizia – Ordizia (167 km)