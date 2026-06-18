Thibaud Gruel impera en el inicio de la Ruta de Occitania; Estiven García el mejor colombiano

El pedalista francés Thibaud Gruel ganó la jornada inaugural de la Ruta de Occitania 2026. El pedalista del Groupama – FDJ United fue el más rápido de un pequeño pelotón, que se había reducido considerablemente tras el perfil quebrado de 171,5 kilómetros entre Bram y Saint-Paul-Cap-de-Joux.

El corredor galo consiguió la victoria en la primera etapa, superando en el embalaje al estonio Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) y a su compatriota Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike), segundo y tercero respectivamente.



El sexteto del Team Sistecrédito. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

El mejor escarabajo de la jornada fue Estiven García (Team Sistecrédito) en el puesto 32°, mientras Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) entró 36°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 58°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 60°, Jeronimo Calderón (Team Sistecrédito) 78°, Cristián Velez (Team Sistecrédito) 79°, José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) 88° y Juan David Urián (Team Sistecrédito) 123°.

La edición 49 de la carrera francesa continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa, una jornada ondulada de 171,5 kilómetros entre Bram y Saint-Paul-Cap-de-Joux , que incluye cuatro premios de montaña de tercera categoría.

La Route d’Occitanie – CIC (2.1)

Resultados Etapa 1 | Bram – Saint-Paul-Cap-de-Joux (171,5 km)

1 Thibaud Gruel Groupama-FDJ United 4:10:20 2 Madis Mihkels EF Education-EasyPost m.t. 3 Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Valentin Retailleau Team TotalEnergies m.t. 5 Javier Serrano Team Polti VisitMalta m.t. 6 Ronan Augé Unibet Rose Rockets m.t. 7 Noa Isidore Decathlon CMA CGM Team m.t. 8 Joris Delbove Team TotalEnergies m.t. 9 Louis Hardouin Van Rysel-Roubaix m.t. 10 Romain Cardis St Michel-Preference Home-Auber 93 m.t.