El belga Thibau Nys se convirtió en el primer líder de la Copa del Mundo de ciclocrós tras firmar una victoria memorable en el estreno del certamen en Ostrava, República Checa. En un circuito técnico que puso a prueba el dominio de la bicicleta desde los primeros compases, el campeón del mundo impuso su jerarquía para quedarse con el triunfo inicial de la temporada y ponerse líder de la clasificación general.

La definición de la carrera mantuvo la máxima emoción hasta los metros finales gracias a la intensa resistencia del neerlandés Tibor Del Grosso. Ambos corredores protagonizaron un cerrado mano a mano por el primer lugar, disputándose la victoria palmo a palmo hasta la última curva del trazado checo, instancia en la que Nys logró consolidar su ventaja para cruzar la meta en primer lugar, dejando a Del Grosso en una meritoria segunda posición.



Tibor Del Grosso, Thibau Nys y Michael Vanthourenhout en el podio de la primera válida de la Copa del Mundo de ciclocrós. (Foto UCI Cyclocross © Gaetan Flamme)

Por detrás del dueto puntero, el también belga Michael Vanthourenhout completó el podio de la jornada inaugural tras gestionar con solidez el ritmo de persecución. Su tercer puesto confirma el dominio del bloque belga en el arranque de la competición internacional, asegurando una doble presencia en los lugares de honor durante la apertura del calendario.

Sin tiempo para el descanso y sin salir de territorio checo, la Copa del Mundo continuará este domingo con la disputa de su segunda cita en Tábor. Este tradicional trazado, reconocido como un escenario clásico y exigente diseñado para los grandes especialistas de la modalidad, ofrecerá una revancha inmediata y será la primera prueba de fuego para la defensa del liderato de Thibau Nys.

Resultados UCI World Cup Ostrava