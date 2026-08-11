Tercer triunfo de Víctor Benareau en la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha con Juan Pablo Ortega en el 6° puesto

Nueva triufo para el suizo Víctor Benareau (High Level Gsport) en la Vuelta a Castilla-La Mancha 2026, tras ser el más fuerte en el Parque Minero de Almadén, meta de la tercera etapa de la carrera española que transcurrió por la provincia de Ciudad Real con un recorrido de 181 kilómetros.

El líder indiscutible de la competición, que sumó su tercer triunfo y amplió a 24 segundos su renta en la clasificación general, superó a los españoles José María Pina (Equipo Cortizo) y a Mario Anguela (El Bicho – Plataforma Central), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



Víctor Benareau también ganó la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026. (Foto © Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural)

En cuanto a lo seis colombianos en competencia, estos se reportaron así: Juan Pablo Ortega 6°, Jerónimo González 17°, Andrés Mancipe 30°, Santiago Sánchez 48°, Nicolás Guzmán 69° y Nicolás Hernández 95°.

La segunda edición de la Vuelta a Castilla-La Mancha continuará este miércoles con la cuarta etapa, que dará el pistoletazo de salida en la Plaza del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y concluirá en Herencia, con meta frente al Auditorio Municipal, donde el pelotón afrontará 147 kilómetros con un perfil predominantemente llano en el que la única ascensión puntuable será el Alto de la Garganta.

Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026

Resultados Etapa 3 » Torre de Juan Abad – Parque Minero de Almadén (181 km)

1. Victor Benareau HIGH LEVEL – GSPORT Sub-23 3:54:36 2. José María Pina EQUIPO CORTIZO Sub-23 m.t. 3. Mario Anguela EL BICHO – PLATAFORMA CENTRAL Sub-23 m.t. 4. Albert Roca CAJA RURAL-ALEA Sub-23 m.t. 5. Mika Vijfvinkel SUPERMERCADOS FROIZ Sub-23 m.t. 6. Juan Pablo Ortega HIGH LEVEL – GSPORT Sub-23 m.t. 17. Jerónimo González ODL TEAM-LASAL COCINAS Sub-23 m.t. 30. Andrés Mancipe ODL TEAM-LASAL COCINAS Élite m.t. 48. Santiago Sánchez TELCO – ON CLIMA – OSES Élite m.t. 69. Nicolás Guzmán ODL TEAM-LASAL COCINAS Sub-23 0:26 95. Nicolás Hernández BIALINI WHEELLAB Élite 1:57 .



El podio con los mejores de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026. (Foto © Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural)

Clasificación General Individual