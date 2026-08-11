Ruta
Tercer triunfo de Víctor Benareau en la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha con Juan Pablo Ortega en el 6° puesto
Nueva triufo para el suizo Víctor Benareau (High Level Gsport) en la Vuelta a Castilla-La Mancha 2026, tras ser el más fuerte en el Parque Minero de Almadén, meta de la tercera etapa de la carrera española que transcurrió por la provincia de Ciudad Real con un recorrido de 181 kilómetros.
El líder indiscutible de la competición, que sumó su tercer triunfo y amplió a 24 segundos su renta en la clasificación general, superó a los españoles José María Pina (Equipo Cortizo) y a Mario Anguela (El Bicho – Plataforma Central), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a lo seis colombianos en competencia, estos se reportaron así: Juan Pablo Ortega 6°, Jerónimo González 17°, Andrés Mancipe 30°, Santiago Sánchez 48°, Nicolás Guzmán 69° y Nicolás Hernández 95°.
La segunda edición de la Vuelta a Castilla-La Mancha continuará este miércoles con la cuarta etapa, que dará el pistoletazo de salida en la Plaza del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y concluirá en Herencia, con meta frente al Auditorio Municipal, donde el pelotón afrontará 147 kilómetros con un perfil predominantemente llano en el que la única ascensión puntuable será el Alto de la Garganta.
Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026
Resultados Etapa 3 » Torre de Juan Abad – Parque Minero de Almadén (181 km)
|1.
|Victor Benareau
|HIGH LEVEL – GSPORT
|Sub-23
|3:54:36
|2.
|José María Pina
|EQUIPO CORTIZO
|Sub-23
|m.t.
|3.
|Mario Anguela
|EL BICHO – PLATAFORMA CENTRAL
|Sub-23
|m.t.
|4.
|Albert Roca
|CAJA RURAL-ALEA
|Sub-23
|m.t.
|5.
|Mika Vijfvinkel
|SUPERMERCADOS FROIZ
|Sub-23
|m.t.
|6.
|Juan Pablo Ortega
|HIGH LEVEL – GSPORT
|Sub-23
|m.t.
|17.
|Jerónimo González
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Sub-23
|m.t.
|30.
|Andrés Mancipe
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Élite
|m.t.
|48.
|Santiago Sánchez
|TELCO – ON CLIMA – OSES
|Élite
|m.t.
|69.
|Nicolás Guzmán
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Sub-23
|0:26
|95.
|Nicolás Hernández
|BIALINI WHEELLAB
|Élite
|1:57
|.
Clasificación General Individual
|1.
|Victor Benareau
|HIGH LEVEL – GSPORT
|Sub-23
|11:20:24
|2.
|Mika Vijfvinkel
|SUPERMERCADOS FROIZ
|Sub-23
|0:24
|3.
|José María Pina
|EQUIPO CORTIZO
|Sub-23
|0:24
|4.
|Albert Roca
|CAJA RURAL-ALEA
|Sub-23
|0:25
|5.
|Mario Anguela
|EL BICHO – PLATAFORMA CENTRAL
|Sub-23
|0:26
|10.
|Juan Pablo Ortega
|HIGH LEVEL – GSPORT
|Sub-23
|0:28
|28.
|Andrés Mancipe
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Élite
|0:30
|48.
|Santiago Sánchez
|TELCO – ON CLIMA – OSES
|Élite
|0:30
|50.
|Jerónimo González
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Sub-23
|0:30
|61.
|Nicolás Guzmán
|ODL TEAM-LASAL COCINAS
|Sub-23
|0:56
|85.
|Nicolás Hernández
|BIALINI WHEELLAB
|Élite
|2:27
Ruta
Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: ¡Intratable! Wilmar Paredes prende el turbo y suma su cuarta victoria
¡Cuatro de cuatro! Wilmar Paredes no le dio espacio a sus rivales y sumó un nuevo triunfo en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, el cuarto en lo que va de carrera. El paisa de nuevo se mostró intratable, en la jornada disputada entre Neiva e Ibagué tras recorrer 196,9 kilómetros.
El pedalista antioqueño, que prendió el turbo en los últimos metros, se quedó con el triunfo por delante de su coterráneo Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) y del risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En lo referente a la clasificación general, terminó siendo un espejo de la etapa con Wilmar Paredes primero, escoltado por su paisano Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) y el podio parcial lo completa Kevin Castillo (Orgullo Paisa).
La ronda colombiana continuará este miércoles con la quinta etapa, donde alta montaña hará su aparición en un recorrido de 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto Rafael Niño (El Sifón), luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 4 | Neiva – Ibague (196,9 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:11:21
|2
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|José Canastuj
|Fundecom – Tour & Nativa
|m.t.
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|m.t.
|7
|Melvin Torres
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
|8
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|10
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|16:23:29
|2
|Bravo Felipe
|GW Erco SportFitness
|0:23
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:26
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:30
|5
|Carlos Gutierrez
|Nu Colombia
|0:33
|6
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:34
|7
|Luis Aguilar
|7C – Economy – Hyundai
|0:35
|8
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|0:38
|9
|José Ramón Muñiz
|Canel’s – Java
|0:39
|10
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|0:40
Ruta
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Tour de Polonia y la Vuelta a Burgos. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien sigue en lo más alto con 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.356) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el zipaquireño Egan Bernal se mantuvo en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 28°.
En cuanto al resto de los nacionales, el huilense Harold Tejada ascendió al puesto 71°. Le siguen el bogotano Santiago Buitrago en la posición 98°, quien escaló 4 lugares y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez en la casilla 140°.
Los grandes ascensos los dieron los boyacenses Santiago Umba, quien escaló 28 posiciones hasta el puesto 258° y Juan Sebastián Molano, que recuperó 10 posiciones, subiendo hasta el puesto 330° del escalafón.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.142 puntos, por delante de Francia 2° (19.144), Dinamarca 3° (18.115), Eslovenia 4° (14.377) e Italia 5° (13.233). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.420 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI y los primeros puestos.
Posiciones de los colombianos
TOP 15 DEL RANKING UCI
Ruta
Santiago Buitrago cambia sorpresivamente de equipo y desembarca en el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta
El equipo World Tour de licencia Suizo, el NSN Cycling Team, refuerza su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de un escalador de gran talento, el colombiano Santiago Buitrago. después de siete campañas en el Bahrain Victorious, afrontará el 2027 con la ilusión de continuar brillando y de ser un ciclista importante para el proyecto liderado por el exfutbolista español Andrés Iniesta.
“Tras siete años en el Bahrain Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo desafío. Viví momentos muy importantes allí, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
El pedalista bogotano, que firmó un contrato de tres temporadas, hasta 2029, ha construido un impresionante palmarés, incluyendo victorias de etapa en Grandes Vueltas, y sigue siendo un gran baluarte para luchar en la clasificación general de las carreras más importantes del calendario.
“Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchar por objetivos importantes; creo que todavía tengo mucho margen de mejora, así que en los próximos tres años quiero seguir progresando y convertirme en un ciclista cada vez más completo y regular», agregó el escarabajo.
Desde el equipo su propio director elogió la llegada del colombiano. “La llegada de Santiago Buitrago representa una importante incorporación al proyecto deportivo a largo plazo del NSN Cycling Team, y estamos encantados de contar con él”, destacó Kjell Carlström, director general de la escuadra helvética.