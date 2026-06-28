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Tercera válida de la Copa Nacional de MTB: el GW Erco Sportfitness se destacó en las pruebas del short track

Publicado

Hace 26 mins

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El antioqueño Santiago Quintero, en los más salto del podio de la prueba de Short Track - XCC. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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El GW Erco Sportfitness confirmó su nómina para la tercera válida de la Copa Nacional de MTB

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La nómina del GW Erco Sportfitness, lista para la continuidad de la temporada nacional de MTB 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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UCI Gravel World Series: Leonardo Páez finalizó segundo en la primera edición del GT3 Cime Lavaredo

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Leonardo Páez, Fabián Rabensteiner y Eskil Evensen-lie, en el podio de la primera edición del GT3 Cime Lavaredo. (Foto © Lee Cougan Basso Racing)
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Copa Antioquia de MTB 2026: Copacabana disfrutó con la tercera válida

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17 junio, 2026

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El municipio de Copacabana vibró con la tercera válida de la Copa Antioquia de MTB. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)
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