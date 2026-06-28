Tercera válida de la Copa Nacional de MTB: el GW Erco Sportfitness se destacó en las pruebas del short track

En la tercera válida de la Copa Nacional de MTB, el GW Erco Sportfitness se destacó como uno de los principales equipos del día de Short Track (XCC) en Cota, Cundinamarca. El equipo tuvo una excelente actuación al obtener dos victorias, cuatro lideratos en la clasificación general y una actuación sobresaliente en la categoría élite.

Las primeras celebraciones llegaron en las categorías juveniles. Daniela Gaviria volvió a imponer condiciones en la rama femenina tras dominar la competencia de principio a fin y adjudicarse la victoria con un tiempo de 16 minutos y 13 segundos, aventajando por 54 segundos a Lina Valeria Sosa y por 1 minuto y 15 segundos a María Isabel Castro.

Con este nuevo triunfo, Gaviria mantiene una general perfecta al sumar tres victorias en tres válidas, resultado que le permite conservar el liderato de la clasificación con el puntaje ideal. “Hoy obtuve el primer lugar en el Short Track y mañana estoy aún más motivada para correr el Cross Country, porque es una carrera muy importante para sumar puntos UCI al ranking mundial”, dijo Gaviria.



Daniela Gaviria, ganadora de la prueba de Short Track – XCC. (Foto © GW Erco Sportfitness)

La segunda celebración de la jornada fue obra de Santiago Quintero, quien volvió a comprobar por qué es uno de los jóvenes más fuertes del país. El antioqueño, después de registrar un tiempo de 21 minutos y 51 segundos, terminó ganando con autoridad después de haber respondido a cada ataque. Superó así a David Jiménez y Juan Felipe Mojica.

El triunfo le permitió conservar el liderato general de la Copa Nacional con puntaje perfecto y reafirmar el excelente nivel que ha mostrado durante toda la temporada. “Hoy disputamos el Short Track y logramos la victoria. Fue una carrera demasiado fuerte, con rivales muy competitivos, pero también una muy buena preparación para lo que viene, como el Campeonato Nacional y el Mundial. Fue una competencia muy dura y muy bonita”, indicó Quintero al finalizar la competencia.

La categoría élite también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien volvió a responder en la modalidad donde es uno de los especialistas del país. En una competencia de altísimo nivel, el antioqueño libró una intensa batalla frente a algunos de los mejores corredores nacionales y cruzó la meta en la cuarta posición, a tan solo 15 segundos del ganador, en una prueba donde los cuatro primeros finalizaron separados por ese mismo margen.



Jerónimo Bedoya, cuarto en la prueba de Short Track – XCC. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Bedoya, a pesar de que el podio se le escapó por muy poco, logró un resultado muy significativo: mantuvo el primer lugar en la Copa Nacional con 102 puntos, lo cual reafirmó su regularidad y lo posicionó como uno de los máximos referentes del Short Track.

Con los resultados obtenidos el GW Erco Sportfitness concluyó con una actuación sobresaliente en el Short Track de la III Válida Nacional de MTB, logrando dos victorias, cuatro lideratos en la clasificación general y un sólido desempeño en la categoría élite. Ahora, el foco estará en las competencias de Cross Country Olímpico (XCO) de hoy, que determinará los puntos UCI de la válida.

RESULTADOS COMPLETOS

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness