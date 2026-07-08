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“Teníamos claro que íbamos a apostar todo por Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández tras el quinto capítulo del Tour
Etapa de ideas claras y un solo objetivo para el Caja Rural-Seguros RGA en el quinto capítulo del Tour de Francia 2026: que Fernando Gaviria peleará frente a los mejores velocistas del pelotón en el previsible sprint masivo de Pau.
“En el inicio de la etapa teníamos claro que íbamos a apostar todo por Gaviria. Hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sintiera arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien durante todo el día, siempre cerca”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo del equipo español.
Al final, una caída cerca de los últimos 5 kilómetros, que afectó a Stefano Oldani y Alex Molenaar, trastocó todos los planes, ya que ambos debían proteger y situar al colombiano en una parte final muy técnica por las calles de Pau, donde resultaba de vital importancia contar con la ayuda de otros compañeros.
Aunque el sprinter antioqueño salvó el incidente, la baza de la formación española para las llegadas masivas se quedó sin la ayuda de sus compañeros en los kilómetros finales y no pudo remontar posiciones, terminando en la casilla 17º en el embalaje.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
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Tour de Francia: Olav Kooij se queda con la quinta etapa en el primer duelo de sprinters
En un final a pura velocidad, el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Lannemezan y Pau, con 158,3 kilómetros de recorrido.
El velocista de Países Bajos superó holgadamente al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la posición 17° con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) se mantuvo al comando con el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) escoltándolo a 28 segundos. El podio provisional lo completa el checo Mathias Vacek (Lidl – Trek) a 3:50.
Recién lanzada la carrera varios hombres lo intentaron, entre los grandes protagonistas del día estuvo el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien luchó por llegar en solitario a la meta, pero a 14 kilómetros para la llegada el puntero fue capturado por el pelotón.
En el tramo final de la etapa los hombres rápidos empezaron a vigilarse, y todo se definió al sprint donde el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), apareció en los últimos metros para llevarse la victoria.
La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 186,2 kilómetros con salida en Pau y llegada a Gavarnie-Gèdre, que incluye cinco puertos categorizados y un final en alto.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Lannemezan – Pau (158,3 km)
|17
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|42
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:14
|44
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:14
|45
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:14
|70
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:14
Clasificación General Individual
|22
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|11:16
|26
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:08
|28
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|12:31
|73
|Einer Rubio
|Movistar Team
|38:30
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:11:00
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Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y gana la jornada inaugural
La primera etapa del Vuelta a Austria 2026 la ganó Gregor Mühlberger. El corredor local se escapó en la parte final y logró llegar en solitario a la meta, luego de recorrer 188 kilómetros entre Graz, la capital del estado de Estiria y la localidad de Gamlitz.
El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó por 11 segundos al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y al español Héctor Álvarez (Lidl-Trek), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
A lo largo de la jornada inaugural se presentaron bastantes ataques como el del luxemburgués Loïc Bettendorff (Hrinkow Advarics), el del austriaco Christoph Holzer (WSA KTM Graz) y el de los alemanes Tobias Nolde (Team Vorarlberg) y Mauro Brenner (REMBE | rad-net), pero todos frcasaron en su intento y terminaron siendo neutralizados por el pelotón.
La carrera europea del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda etapa, la catalogada reina, que tendrá un recorrido montañoso de 188,8 kilómetros entre Bad Kleinkirchheim y Großglockner, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto de categoría especial.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 1 | Graz – Gamlitz (188 km)
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|4:21:02
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|3
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|0:11
|4
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|0:11
|5
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|0:11
|6
|Michael Gogl
|Alpecin-Premier Tech
|0:11
|7
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|0:11
|8
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|0:11
|9
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:11
|10
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:11
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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.