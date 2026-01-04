Temporada 2026: con la mira puesta en los sprinters colombianos

El escuadrón mexicano Petrolike comenzó a revelar los refuerzos con los que encarará la temporada 2026. El primero de ellos es el bugueño Juan Diego Quintero, quien llega procedente del GW Erco Shimano.

“Hoy abrimos un nuevo capítulo y lo hacemos con mucha ilusión. Damos la bienvenida al ciclista sub-23 colombiano, quien desde hoy se une a la familia del Team Petrolike”, escribió el equipo manito en sus redes sociales, anunciando la contratación de Quintero.



Juan Diego Quintero, en el podio del Panamericano de Ruta Punta del Este 2025. (Foto GW Erco Shimano © @santiagosportsphotographer)

El joven vallecaucano, que se formó en el Team Sistecrédito, fue 2° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta disputado en Punta del Este, Uruguay, detrás del argentino Mateo Kalejmann y terminó 4° en la Vuelta de la Juventud 2025.

“Confiamos en tu talento, tu disciplina y tus ganas de crecer. Que este camino juntos esté lleno de aprendizaje, esfuerzo y grandes logros.¡Bienvenido a casa, Quintero! Vamos con todo”, agregó el equipo mexicano en Instagram.