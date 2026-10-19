Tao Geoghegan Hart ficha por el EF Education-EasyPost para la temporada 2027 y será compañero de Juan Felipe Rodríguez

El ciclista británico Tao Geoghegan Hart, campeón del Giro de Italia 2020, se convertirá oficialmente en nuevo corredor del EF Education-EasyPost para la temporada 2027. Tras un ciclo complicado de tres años marcado por una grave fractura de fémur y cadera, el escalador de 31 años se encuentra en excelente estado de salud y con la máxima motivación para recuperar el nivel competitivo que lo consagró en la élite del ciclismo mundial. Con su incorporación a la escuadra estadounidense, Tao compartirá filas con jóvenes promesas como el colombiano Juan Felipe Rodríguez, integrando una plantilla que promete dar mucho de qué hablar en el calendario del UCI WorldTour de la próxima temporada.

El acuerdo se concretó tras un proceso de análisis muy cercano entre el deportista y la dirigencia de la organización. “Todo comenzó con una conversación personal muy interesante con Jonathan Vaughters, fundador y director ejecutivo de EF Pro Cycling. Hablamos cara a cara sobre las dificultades que he atravesado desde la lesión hace tres años, reflexionamos sobre ello y analizamos las oportunidades de cara al futuro”, reveló el propio Geoghegan Hart sobre los motivos que lo impulsaron a vestir los colores rosa del conjunto norteamericano.

Por su parte, la dirección del equipo ha manifestado su confianza en las capacidades del pedalista británico a largo plazo. Jonathan Vaughters fue enfático al declarar que los mejores años de Tao dentro del pelotón profesional aún están por llegar. “Tao es un ciclista con un talento increíble, que posee la perseverancia y la tenacidad necesarias para recuperarse tras una caída terrible”, señaló el directivo, dejando en claro que el historial de resiliencia del corredor fue un factor determinante para su contratación.

El EF Education-EasyPost asume este fichaje como una apuesta estratégica para las clasificaciones generales de las Grandes Vueltas de 2027. Aunque el británico ha tenido que afrontar un largo camino de rehabilitación en el que los frutos de su esfuerzo aún no se han materializado por completo en las carreteras, la escuadra confía plenamente en que la próxima campaña marcará el regreso definitivo del campeón al protagonismo internacional.