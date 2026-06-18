Tadej Pogacar sigue liderando la Vuelta a Suiza con Richard Carapaz 2° y Sergio Higuita cerca del top 10

La superestrella eslovena Tadej Pogacar sigue comandando la edición 89 de la Vuelta a Suiza, luego de defender el liderato en la segunda etapa, de 157,7 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad de Locarno.

El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG supera por más de 2 minutos al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). En el tercer cajón del podio se encuentra el italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a 3:07 del sólido líder.

Con relación a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasifica en la casilla 12° a 5:12 del Pogacar, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) se ubica en el puesto 33° y Brandon Rivera (Netcomany Ineos) en la posición 41°.

La segunda etapa quedó en manos del francés, Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), que le ganó en el embalaje al español Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el mejor colombiano del día fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 18°.

La carrera helvética vivirá este viernes su tercer capítulo, una jornada rompe-piernas de 120,8 kilómetros en la localidad de Bad Ragaz, en el cantón de San Galo, famoso mundialmente por sus aguas termales ricas en minerales.

Tour de Suisse (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Locarno – Locarno (157,7 km)

1 Romain Grégoire Groupama-FDJ United 3:26:25 2 Marcel Camprubí Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 3 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Filippo Zana Soudal Quick-Step m.t. 5 Finlay Pickering Team Jayco-AlUla 0:02 6 Mathias Vacek Lidl-Trek 0:04 7 Emiel Verstrynge Alpecin-Premier Tech 0:04 8 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 0:04 9 Afonso Eulalio Bahrain Victorious 0:09 10 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates-XRG 0:32 18 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:32 38 Nairo Quintana Movista Team 2:03 74 Brandon Rivera Netcompany INEOS Cycling Team 7:54

Clasificación General Individual