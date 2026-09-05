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Ruta

Tadej Pogacar no corre más este año y extiende contrato hasta 2032 con el UAE

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El esloveno Tadej Pogacar renovó su contrato con el UAE Team Emirates hasta 2032. (Foto © UAE Team Emirates - XRG)
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Santiago Buitrago suma puntos valiosos y se afianza en el liderato de la montaña en la Vuelta a España 2026

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El bogotano Santiago Buitrago, sólido líder de la montaña, en la Vuelta a España 2026. (Foto Bahrain - Victorious © Sprint Cycling)
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Javier Jamaica se lleva la etapa reina y sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina

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5 septiembre, 2026

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El bogotano Javier Jamaica sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2026 a un día del final. (Foto © Volta Ciclística de Santa Catarina)
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Clásica de Siachoque: Brayan Molano gana la contrarreloj y asume el liderato

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5 septiembre, 2026

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El boyacense Brayan Molano ganó la segunda etapa de la Clásica de Siachoque 2026. (Foto © EBSA)
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