Tadej Pogacar no corre más este año y extiende contrato hasta 2032 con el UAE

Poniendo punto final a las especulaciones en torno a su recuperación y retorno a las competencias después de su abandono en la Vuelta a España por caída, el gran campeón esloveno Tadej Pogacar y su equipo UAE Team Emirates – XRG se han pronunciado oficialmente en torno al futuro inmediato del mejor ciclista de los últimos tiempos.

Las informaciones oficiales en torno al tema dan cuenta de la decisión en cuanto a no competir este año y focalizar todo el tiempo necesario en la total recuperación, luego de la violenta caída que le obligó al retiro de la ronda española y que dejó como consecuencia serias lesiones a nivel de clavícula y vértebra cervical.

“Por supuesto, esta no es la manera en que quería que terminara mi temporada. Ahora mismo, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita”, dijo Pogacar, en un comunicado emitido por su equipo.

Además, se confirmó la renovación del contrato entre el ciclista y su equipo UAE hasta el año 2032, esto es, por seis años y terminará cuando el ciclista esté cumpliendo 34 años (hoy tiene 28) lo que le asegura en tiempo y seguridad el espacio necesario para proseguir su brillante carrera y enriquecer su hoja deportiva.

“Desde el principio, me he sentido como en mi casa. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y compartido momentos increíbles, así que estoy muy feliz de ampliar mi contrato hasta 2032. Todavía tengo mucho por dar en el ciclismo y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy ilusionado por todo lo que podemos seguir construyendo juntos”, indicó el cinco veces ganador del Tour de Francia que se recupera de la caída sufrida cuando era líder de la Vuelta a España.