Tadej Pogacar le rinde homenaje a Cristian Muñoz en su cuarto triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja; Egan Bernal termina 5°

Apuntando al cielo en dedicatoria a su excompañero de equipo Cristian Muñoz, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sumó este domingo otro monumento en su carrera al imponerse en la edición 112 de la Lieja-Bastoña-Lieja. Con este resultado el campeón del mundo consiguió su cuarto triunfo en esta carrera (2021, 2024, 2025 y 2026).

El podio de ‘La Decana’, que se disputó en la localidad belga que le da nombre a la prueba, lo completaron el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien cumplió con las expectativas y terminó segundo, mientras que el tercer puesto lo ocupó el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Pogacar necesitó cuatro ataques para poder descolgar al corredor galo para alzarse con su tercera victoria consecutiva en la clásica belga, la cuarta en total. “Estaba preparado para llegar al sprint con él”, dijo el esloveno al finalizar la carrera.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) realizó una destacada actuación, al llegar en el lote de los mejores, ubicándose en la 5° lugar, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en el puesto 22°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 42° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 94°.

Resultados Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)

Liège – Liège (259,5 km)

1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG 5:50:28 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:45 3 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 1:42 4 Emiel Verstrynge Alpecin-Premier Tech 1:42 5 Egan Bernal INEOS Grenadiers 1:42 6 Pello Bilbao Bahrain – Victorious 1:42 7 Romain Grégoire Groupama – FDJ United 1:42 8 Christian Scaroni XDS Astana Team 1:42 9 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:42 10 Filippo Zana Soudal Quick-Step 1:42