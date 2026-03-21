Tadej Pogacar le gana el mano a mano a Thomas Pidcock y alcanza su primera victoria en la Milano-Sanremo

Haciendo gala de su favoritismo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ganó de forma espectacular la Milano-Sanremo, primer monumento del año, que se le suma al palmarés a una de las estrellas del ciclismo mundial. La carrera no contó con participación colombiana.

El campeón del mundo superó con lo justo al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) en una “classicissima” que tuvo su climax en los “muros” de La Cipressa y el Poggio.

Pidcock fue el único en responder el poderoso ataque de Pogacar en la última y definitiva escalada del “Poggio”. El cerrado sprint final fue para el esloveno que por centímetros dejó en el segundo lugar al británico.



Thomas Pidcock, Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, en el podio de la Milano-Sanremo 2026. (Foto © Milano-Sanremo)

En un reñido embalaje se definió el tercer cajón del podio en favor del todoterreno belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), quien atacó en el último kilómetro y no se dejó alcanzar por el grupo principal.

El que no tuvo un buen día fue el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), el campeón del año pasado no resistió el ritmo de los mejores y se tuvo que conformar con el 8° puesto.

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🗣️ VICTORIA para Tadej Pogacar en Milano Sanremo superando una caída antes de La Cipressa, a Van der Poel en el Poggio y a Pidcock sobre la línea 👽🚴🏻‍♂️🇸🇮🔥🥇👏



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Resultados Milano-Sanremo (1.UWT)

Pavia – Sanremo (298 km)