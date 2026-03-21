Ruta
Tadej Pogacar le gana el mano a mano a Thomas Pidcock y alcanza su primera victoria en la Milano-Sanremo
Haciendo gala de su favoritismo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ganó de forma espectacular la Milano-Sanremo, primer monumento del año, que se le suma al palmarés a una de las estrellas del ciclismo mundial. La carrera no contó con participación colombiana.
El campeón del mundo superó con lo justo al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) en una “classicissima” que tuvo su climax en los “muros” de La Cipressa y el Poggio.
Pidcock fue el único en responder el poderoso ataque de Pogacar en la última y definitiva escalada del “Poggio”. El cerrado sprint final fue para el esloveno que por centímetros dejó en el segundo lugar al británico.
En un reñido embalaje se definió el tercer cajón del podio en favor del todoterreno belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), quien atacó en el último kilómetro y no se dejó alcanzar por el grupo principal.
El que no tuvo un buen día fue el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), el campeón del año pasado no resistió el ritmo de los mejores y se tuvo que conformar con el 8° puesto.
Resultados Milano-Sanremo (1.UWT)
Pavia – Sanremo (298 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|6:35:49
|2
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|3
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|4
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|,,
|5
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|,,
|6
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|,,
|7
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|,,
|8
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|,,
|9
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|,,
Ruta
Catalina Soto se lleva la victoria en la prueba de ruta femenina en el Panamericano Montería 2026; Diana Peñuela termina 3°
En un final para velocistas, la chilena Catalina Soto ganó la prueba de ruta femenina de fondo en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, luego de recorrer 120 kilómetros por las calles del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.
El podio lo completaron la argentina Julieta Benedetti, que se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para la colombiana Diana Carolina Peñuela, las dos con el mismo tiempo de la ganadora.
Con lluvia, piso mojado y con pocos ataques como componentes principales, se desarrolló la mayor parte del recorrido pactado para conocer el nombre de la nueva campeona panamericana.
Soto sucedió en el palmarés de la carrera a la colombiana Juliana Londoño, ganadora de la prueba el año pasado en Punta del Este, Uruguay, y quien este año no pudo revalidar el título por encontrarse corriendo la Milano Sanremo femenina.
Resultados Campeonato Panamericano de Ruta – Élite Femenina
Cereté – Cereté (120,6 km)
|1
|Catalina Soto
|Chile
|2:59:20
|2
|Julieta Benedetti
|Argentina
|m.t.
|3
|Diana Carolina Peñuela
|Colombia
|m.t.
|4
|Diana López
|México
|m.t.
|5
|Yeniret Alexandra Roa
|Venezuela
|m.t.
|6
|Emily Ehrlich
|USA
|m.t.
|7
|Verónica Abreu
|Venezuela
|m.t.
|8
|Yendry Quesada
|Costa Rica
|m.t.
|9
|Natalie Revelo
|Ecuador
|m.t.
|10
|Lilibeth Chacón
|Venezuela
|m.t.
|11
|Andrea Ramírez
|México
|m.t.
|12
|Milena Salcedo
|Colombia
|m.t.
|13
|Melisa Ávila
|Costa Rica
|m.t.
|14
|Sara Nicole Torrico
|Bolivia
|m.t.
|15
|Wellyda Dos Santos
|Brasil
|m.t.
Ruta
José Manuel Díaz conquista la Clásica Terres de l’Ebre con Iván Ramiro Sosa 5° y Sergio Chumil 7°
En un final picando hacia arriba, José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) se quedó con el triunfo en la tercera edición de la Clásica Terres de l’Ebre, prueba de un día, disputada sobre 175,5 kilómetros con inicio en Alcanar y llegada Paüls.
El corredor español salió victorioso por delante de sus compatriotas Jon Agirre (Euskaltel – Euskadi) y Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la novel clásica española.
La tercera versión de esta carrera tuvo al colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) como el mejor latinoamericano en el top 5 a tan solo cinco segundos del ganador, mientras que el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH) ingresó en la 7° posición a siete segundos de Díaz.
La fuga del día la animaron el español Xavier Cañellas (Selección de España) y los estadounidenses Kade Kreikemeier (Meridian Racing p/b de la Uz) y Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), pero todos fueron neutralizados antes de afrontar la subida final.
Resultados Clàssica Terres de l’Ebre (1.1)
Alcanar – Paüls (175,5 km)
|1
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|4:00:17
|2
|Jon Agirre
|Euskaltel – Euskadi
|0:02
|3
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|,,
|4
|Gotzon Martín
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:05
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:07
|7
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|,,
|8
|Fabrizio Crozzolo
|Team Polti VisitMalta
|0:11
|9
|Mathieu Burgaudeau
|TotalEnergies
|,,
|10
|Alex Molenaar
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13
Ruta
Lotte Kopecky gana al sprint la Milano-Sanremo Donne, superando a Noemi Rüegg y Eleonora Gasparrini
Tras una definición a pura velocidad, Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) conquistó este sábado la segunda edición de la Milano-Sanremo Donne bajo su actual denominación. La carrera de 156 kilómetros entre Génova y San Remo se decidió en los últimos metros.
La pedalista belga, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, batió a la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) en el sprint. El podio lo completó la italiana Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ).
Kopecky demostró una gran determinación con una valiente acción que animó la carrera en los últimos compases. En el tramo final, la belga encontró el impulso decisivo para superar a sus cinco contendientes y cruzar la meta en primer lugar.
La única pedalista colombiana en competencia, la antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en el puesto 90° a más de 7 minutos de la ganadora, luego de realizar un gran trabajo para su equipo.
La carrera recorrió tramos emblemáticos de Liguria, con la Cipressa y el Poggio como puntos clave. Los ataques a lo largo del recorrido no lograron romper el grupo principal, que se mantuvo compacto hasta los últimos compases. El trabajo del equipo Team SD Worx – Protime fue crucial para el éxito de Kopecky, con una estrategia bien ejecutada que culminó en el sprint final.
Resultados Milano-Sanremo Donne (1.WWT)
Génova – San Remo (156 km)
|1
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|3:47:17
|2
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|3
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|5
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|0:04
|6
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|0:09
|7
|Ally Wollaston
|FDJ United-SUEZ
|0:09
|8
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|0:09
|9
|Charlotte Kool
|Fenix-Premier Tech
|0:09
|10
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:09
|61
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|3:56
|90
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|7:34