Tadej Pogacar abandona La Vuelta tras una dura caída; Enric Mas es nuevo líder y Harold Tejada sigue en el top 10

La octava etapa de La Vuelta a España 2026 quedará marcada como una de las jornadas más impactantes de los últimos años. Tadej Pogacar, líder de la carrera y cinco veces campeón del Tour de Francia, tuvo que abandonar tras una fuerte caída a poco más de 30 kilómetros de meta, cuando la fracción entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros, parecía encaminada hacia una definición al sprint.

El esloveno del UAE Team Emirates-XRG se fue al suelo en el pelotón, con golpes visibles en el rostro y molestias en el hombro. Según las imágenes de carrera, Pogacar intentó levantarse y volver a montar en bicicleta, pero el dolor le impidió continuar. Minutos después, ingresó a la ambulancia con el brazo en cabestrillo, poniendo fin de manera abrupta a una Vuelta que dominaba con autoridad desde la primera semana.

La retirada de Pogacar cambió por completo el rumbo de la carrera. El esloveno había iniciado la jornada con 3:50 de ventaja sobre Enric Mas, segundo en la clasificación general, y aparecía como el gran favorito para completar el círculo de las tres Grandes Vueltas. Su abandono deja huérfana a una Vuelta que parecía correr bajo su mando, pero que ahora se abre de golpe para los demás aspirantes al podio.

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En medio del caos, la etapa tuvo ganador francés: Bryan Coquard (Cofidis) se impuso en Xeraco tras un final también accidentado, superando al danés Mads Pedersen y al belga Jordi Meeus, segundo y tercero respectivamente. El velocista galo ganó con un tiempo de 3:47:06, en una jornada con varias caídas y tensión permanente en el pelotón.

El nuevo líder de La Vuelta es Enric Mas (Movistar Team), quien asumió el maillot rojo en una circunstancia tan inesperada como emotiva. El español, sin embargo, decidió no lucir la camiseta en el podio por respeto a Pogacar. “Es una grandísima pena que haya caídas, después de ese estilo y, por último, que sea Tadej, justo el portador del maillot rojo”, lamentó el balear, quien también le deseó una pronta recuperación al esloveno.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Mas queda ahora al frente de la clasificación general, con Felix Gall segundo a 1:11 y Primoz Roglic tercero a 1:33. En la pelea colombiana, Harold Tejada volvió a salvar una jornada peligrosa y se mantiene como el mejor escarabajo en la general, ubicado en la octava posición, a 3:56 del nuevo líder. El huilense del XDS Astana Team terminó la etapa en la casilla 30, con el mismo tiempo del vencedor, y sigue instalado en una zona de privilegio antes de que la montaña vuelva a marcar diferencias.

La carrera continuará este domingo con la novena etapa, entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, una jornada de alta montaña que llegará con La Vuelta completamente transformada. Sin Pogacar en carrera, Mas tendrá que defender un liderato que nació en medio del dolor, mientras sus rivales buscarán aprovechar una general que pasó de estar bajo control absoluto a quedar abierta de par en par.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 8 | Puçol – Xeraco (171 km)

1 Bryan Coquard Cofidis 3:47:06 2 Mads Pedersen Lidl-Trek m.t. 3 Jordi Meeus Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 4 Ben Turner Netcompany INEOS Cycling Team + 00 5 Jordan Labrosse Decathlon CMA CGM Team m.t. 6 Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 7 Bastien Tronchon Groupama-FDJ United m.t. 8 Hugo Hofstetter NSN Cycling Team m.t. 9 Orluis Aular Movistar Team m.t. 10 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike m.t.

30 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 78 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost m.t. 111 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 141 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t. 158 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma m.t.



Enric Mas, nuevo líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © Movistar Team)

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 23:23:33 2 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 1:00 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 1:11 4 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 2:15 5 Oscar Onley Netcompany INEOS 2:16 6 Mattias Skjelmose EF Education – EasyPost 2:22 7 Richard Carapaz Lidl – Trek 3:25 8 Harold Tejada XDS Astana Team 3:56 9 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 5:39 10 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 6:04