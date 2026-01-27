Suspensión provisional de Germán Darío Gómez por un resultado adverso en un control antidopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó oficialmente la suspensión provisional del colombiano Germán Darío Gómez, perteneciente a la plantilla del equipo italiano Polti-Visit Malta, que inmediatamente le rescindió el contrato.

El organismo rector le notificó al corredor santandereano un ‘resultado analítico adverso’ por la presencia de boldenona y uno de sus metabolitos en una muestra de orina recogida durante un control fuera de competición efectuado el pasado 28 de diciembre de 2025 en Colombia.

¿Qué es la boldenona?

Es un esteroide inyectable derivado de la testosterona que tiene propiedades anabolizantes y es utilizada comúnmente por los ganaderos en Colombia para impulsar el crecimiento del ganado. Sin embargo, forma parte de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. En Colombia, existen 59 productos que contienen boldedona, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Recordemos que el extenista Robert Farah dio positivo por esta sustancia en 2020, pero fue absuelto por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

COMUNICADO DEL POLTI VISISTMAlTA

Hoy, en el Equipo Polti VisitMalta hemos recibido una notificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) sobre una posible infracción de las normas antidopaje por parte de nuestro ciclista, Germán Darío Gómez Becerra, a raíz de un resultado analítico adverso en un control fuera de competición realizado el 28 de diciembre de 2025. Como resultado, la UCI le ha impuesto una suspensión provisional obligatoria con efecto inmediato.

En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta. En cumplimiento de esta política y de la decisión de la UCI, también hemos suspendido el contrato del ciclista, quien será excluido de todas las actividades del equipo a la espera de la resolución del procedimiento.

Reafirmamos nuestro firme compromiso con el ciclismo limpio y seguiremos colaborando plenamente con la UCI y todas las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Nuestro equipo siempre defenderá los valores del deporte limpio y la integridad en el ciclismo.