Suspendido el campeonato nacional de ruta en Venezuela tras fuertes movimientos telúricos

La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) informó la suspensión del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Paraciclismo 2026, previsto inicialmente del 24 al 28 de junio, como consecuencia de los movimientos telúricos que afectaron al vecino país en las últimas horas.

“La prioridad absoluta es resguardar a los más de 250 atletas, delegaciones, jueces y ciudadanos convocados a esta cita deportiva, además de concentrar todos los recursos del Estado en labores de atención y seguridad del pueblo ante esta contingencia”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.

La propia Federación expresó su “profunda solidaridad con todo el pueblo venezolano” en estos momentos difíciles, un mensaje que resume el sentir de toda la comunidad ciclística y desde la Revista queremos manisfestar toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.

El ente federativo avanzó que próximamente ofrecerá detalles sobre la reprogramación del calendario nacional una vez que las autoridades competentes confirmen el cese de los protocolos de emergencia. “La reprogramación del calendario deportivo se anunciará oportunamente, una vez finalizados los protocolos de emergencia nacional”, manifestó la FVC.