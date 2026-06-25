Ruta
Suspendido el campeonato nacional de ruta en Venezuela tras fuertes movimientos telúricos
La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) informó la suspensión del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Paraciclismo 2026, previsto inicialmente del 24 al 28 de junio, como consecuencia de los movimientos telúricos que afectaron al vecino país en las últimas horas.
“La prioridad absoluta es resguardar a los más de 250 atletas, delegaciones, jueces y ciudadanos convocados a esta cita deportiva, además de concentrar todos los recursos del Estado en labores de atención y seguridad del pueblo ante esta contingencia”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.
La propia Federación expresó su “profunda solidaridad con todo el pueblo venezolano” en estos momentos difíciles, un mensaje que resume el sentir de toda la comunidad ciclística y desde la Revista queremos manisfestar toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
El ente federativo avanzó que próximamente ofrecerá detalles sobre la reprogramación del calendario nacional una vez que las autoridades competentes confirmen el cese de los protocolos de emergencia. “La reprogramación del calendario deportivo se anunciará oportunamente, una vez finalizados los protocolos de emergencia nacional”, manifestó la FVC.
Ruta
Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos
Justo una semana antes del inicio del Tour de Francia, como es costumbre en los últimos años, poco a poco se van disputando en la mayoría de los países europeos los títulos nacionales de contrarreloj y ruta.
A medida que se vayan presentado los resultados la Revista Mundo Ciclístico irá actualizando la lista de los diferentes ganadores de la categoría élite en la rama masculina y femenina de los campeonatos nacionales más importantes del territorio europeo.
España
Hombres (30,8 km)
🥇 Pablo Castrillo (Movistar Team)
🥈 Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
🥉 Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG)
Mujeres (18,6 km)
🥇 Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team)
🥈 Sara Martín (Movistar Team)
🥉 Sandra Alonso (Eneicat – Be Call)
Gran Bretaña
Hombres (38,4 km)
🥇 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step)
🥈 Connor Swift (Netcompany INEOS)
🥉 Josh Charlton (INEOS Grenadiers Racing Academy)
Mujeres (25,6 km)
🥇 Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM)
🥈 Anna Morris
🥉 Elynor Bäckstedt (UAE Team ADQ)
Francia
Hombres (29,7 km)
🥇 Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United)
🥈 Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team)
🥉 Ewen Costiou (Groupama – FDJ United)
Mujeres (29,7 km)
🥇 Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise)
🥈 Maeva Squiban (UAE Team ADQ)
🥉 Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly)
Italia
Hombres (40,3 km)
🥇 Filippo Ganna (Netcompany INEOS)
🥈 Luca Giaimi (UAE Team Emirates – XRG)
🥉 Mattia Cattaneo (Red Bull – BORA – hansgrohe)
Países Bajos
Hombres (35,8 km)
🥇 Huub Artz (Lotto-Intermarché)
🥈 Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step)
🥉 Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
Mujeres (35,8 km)
🥇 Daniek Hengeveld (Team Visma | Lease a Bike)
🥈 Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike)
🥉 Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike)
Eslovaquia
Hombres (48,1 km)
🥇 Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets)
🥈 Martin Svrček (Soudal Quick-Step)
🥉 Dávid Kaško (Dukla Banska Bystrica)
Mujeres (24 km)
🥇 Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike)
🥈 Nina Andacká (VIF Cycling Team)
🥉 Alica Brádlerová
Kazajistán
Hombres (30,8 km)
🥇 Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team)
🥈 Nicolás Vinokurov (XDS Astana Team)
🥉 Anton Kuzmin (XDS Astana Team)
Mujeres (25 km)
🥇 Rinata Sultanova (UAE Development Team)
🥈 Akpeiil Ossim (XDS China Women Team)
🥉 Faina Potapova
Hungría
Hombres (38 km)
🥇 Barnabas Peak (MBH Bank Ballan Telecom Fort)
🥈 Janos Pelikan (Team United Shipping)
🥉 Attila Valter (Bahrain Victorious)
Mujeres (19 km)
🥇 Petra Zsanko (Aromitalia Vaiano)
🥈 Adél Horváth
🥉 Fanni Hajdu
Lituania
Hombres (27 km)
🥇 Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team)
🥈 Rokas Kmieliauskas (Energus Cycling Team)
🥉 Aironas Gerdauskas (Energus Cycling Team)
Mujeres (27 km)
🥇 Olivija Baleišytė (Dubai Police Cycling Team)
🥈 Skaistė Mikašauskaitė
🥉 Neimantė Laužikaitė
Letonia
Hombres (34 km)
🥇 Kristians Belohvosciks (Bike AID)
🥈 Karlis Klismets (Energus Cycling Team)
🥉 Kristers Kovgers
Mujeres (17 km)
🥇 Dana Rozlapa (Keukens Redant Cycling Team)
🥈 Kitija Siltumēna (KDM-Pack Cycling Team)
🥉 Madara Āboma
Rumania
Hombres (40 km)
🥇 Cristian Raileanu (Li Ning Star)
🥈 Văidian Iustin-Ioan (MENtoRISE Teem CCN)
🥉 Buta Catalin (MENtoRISE Teem CCN)
Mujeres (17 km)
🥇 Catalina-Andreea Catineanu (Keukens Redant Cycling Team)
Ruta
Tour de Francia 2026: Biniam Girmay encabezará la nómina del NSN Cycling Team
El ciclista eritreo Biniam Girmay, figura histórica del ciclismo africano, liderará al equipo NSN Cycling Team en su búsqueda de victorias de etapa en el Tour de Francia 2026, la segunda grande de la temporada, que cobra mayor relevancia este año gracias a su salida en la ciudad de Barcelona, España.
Girmay estará acompañado por los británicos Jake Stewart y Lewis Askey, además del francés Matis Louvel y el belga Tom Van Asbroeck, quien regresa a la ronda francesa tras seis años de ausencia. Este cuarteto conforma el núcleo del grupo de apoyo para el eritreo, ganador de tres etapas y del maillot verde en la edición de 2024.
Asimismo, estarán el italiano Marco Frigo, el único debutante en la plantilla del equipo, mientras que sus compañeros George Bennett, el vigente campeón de ruta de Nueva Zelanda y el letón Krists Neilands, participarán en su sexto Tour.
“Tenemos un buen grupo de ciclistas para la carrera, centrado principalmente en Bini y los sprints. Queremos tener un propósito y un objetivo a lo largo de toda la competición, por lo que es importante contar con corredores como George, Krists y Marco en su primer Tour para que NSN pueda mantenerse en la lucha durante la mayor parte de las tres semanas”, dijo el director deportivo del equipo Sam Bewley.
Ruta
Ranking UCI: así quedó el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial de ciclismo de ruta esta semana, luego de finalizar las últimas carreras de preparación antes del Tour de Francia, la segunda grande de la temporada.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.593 de puntaje.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369), que se mantuvo inamovible en el 2° puesto con 8.625 puntos, mientras que el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 31°. Le siguen Harold Tejada en la posición 80° y Santiago Buitrago en el puesto 81°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 21.003 puntos, por delante de Dinamarca 2° (18.729), Francia 3° (17.259), Eslovenia 4° (15.275) e Italia 5° (13.864). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.390 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos