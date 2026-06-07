¡Suramérica celebra! Henrique Bravo se consagra campeón en Austria de la Oberösterreich Rundfahrt

¡Celebra Brasil! Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, ingresó en el pelotón sin problemas el último día de la Oberösterreich Rundfahrt y logró coronarse campeón, en una carrera que no contó con participación colombiana.

Al pedalista brasilero lo acompañaron en el podio el estadounidense Gavin Sherry, quien terminó segundo y al tercer cajón se subió el finlandés Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team).

La localidad del distrito de Rohrbach, en el estado de Alta Austria, acogió la etapa final de la prueba austriaca que contó con 169,2 kilómetros en terreno ondulado, una jornada repleta de pequeños repechos.

La última etapa la ganó el alemán Dominik Röber (Team Vorarlberg), luego de ser el más rápido al sprint tras vencer al polaco Jan Michal Jackowiak, del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious.

Oberösterreich Rundfahrt (2.2)

Resultados Etapa 4 | Stift Aigen-Schlägl – Stift Aigen-Schlägl (169,2 km)

1 Dominik Röber Team Vorarlberg 4:14:11 2 Jan Michal Jackowiak Bahrain Victorious Development Team ,, 3 Kasper Borremans Bahrain Victorious Development Team ,, 4 Jonas Kind Høydahl Team Visma | Lease a Bike Development ,, 5 Henrique Bravo Soudal Quick-Step Devo Team ,, 6 Philipp Hofbauer Team Vorarlberg ,, 7 Zsombor Palumby Team United Shipping ,, 8 Leander De Gendt Bahrain Victorious Development Team ,, 9 Arno Wallenborn Soudal Quick-Step Devo Team ,, 10 Erazem Valjavec Luxembourg ,,



Henrique Bravo, gran campeón de la Oberösterreich Rundfahrt 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)

Clasfificación General Final