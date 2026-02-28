Suramérica celebra en el Tour de Ruanda; Henrique Bravo gana la séptima etapa

La séptima etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de un suramericano. El brasilero Henrique Bravo aguantó la embestida del grupo de favoritos y llego en solitario a la meta nueve segundos por delante de sus perseguidores, luego de recorrer 147,2 kilómetros entre Musanze y Kigali.

El joven del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step fue el más fuerte en el repecho final. Segundo entró el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y tercero llegó el eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea).

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 69° a más de 6 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general, el pedalista alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team), que entró en el primer grupo perseguidor, defendió su liderato sin contratiempos.

La carrera africana finalizará este domingo con la octava y última etapa, el tradicional circuito de 99,5 kilómetros en Kigali, donde conoceremos al sucesor del francés Fabien Doubey, campeón del año pasado.

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados Etapa 7 | Musanze – Kigali (147,2 km)

1 Henrique Bravo Soudal Quick-Step Devo Team 3:20:59 2 Lucas Van Gils Lotto – Groupe Wanty 0:09 3 Henok Mulubrhan Selección de Eritrea ,, 4 Hodei Muñoz Soudal Quick-Step Devo Team ,, 5 Moritz Kretschy NSN Development Team ,, 6 Duarte Marivoet Lotto – Groupe Wanty ,, 7 Jermaine Zemke REMBE | rad-net ,, 8 Oliver Mattheis BIKE AID ,, 9 Yafiet Mulugeta Selección de Eritrea 0:15 10 Johannes Adamietz REMBE | rad-net ,,