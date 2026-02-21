Stefany Cuadrado se colgó la medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista 2026

La Selección Colombia de pista dirigida por John Jaime González y Andrés Torres continuó con su cosecha de medallas en el Campeonato Panamericano, que se lleva a cabo en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.

En la tercera jornada del evento pistero, el seleccionado nacional se volvió a subir al podio con Stefany Cuadrado, quien se colgó la medalla de plata en el sprint, luego de caer en la final ante la canadiense Laurine Genest, actual campeona panamericana de la prueba.

Por segundo año consecutivo, la joven pistera antioqueña alcanza la final de la velocidad en un Panamericano Élite. Cabe destacar que, en 2024 la colombiana se había coronado campeona mundial junior en el sprint, y tras su ascenso de categoría, se ha mantenido como una de las velocistas más destacadas del continente.

Luego de tres jornadas el combinado nacional suma cinco medallas en el certamen continental, cuatro de plata y una de bronce.

El Campeonato Panamericano de Pista continuará este sábado con la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.

*Con Información de Fedeciclismo