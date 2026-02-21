Pista
Stefany Cuadrado se colgó la medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista 2026
La Selección Colombia de pista dirigida por John Jaime González y Andrés Torres continuó con su cosecha de medallas en el Campeonato Panamericano, que se lleva a cabo en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.
En la tercera jornada del evento pistero, el seleccionado nacional se volvió a subir al podio con Stefany Cuadrado, quien se colgó la medalla de plata en el sprint, luego de caer en la final ante la canadiense Laurine Genest, actual campeona panamericana de la prueba.
Por segundo año consecutivo, la joven pistera antioqueña alcanza la final de la velocidad en un Panamericano Élite. Cabe destacar que, en 2024 la colombiana se había coronado campeona mundial junior en el sprint, y tras su ascenso de categoría, se ha mantenido como una de las velocistas más destacadas del continente.
Luego de tres jornadas el combinado nacional suma cinco medallas en el certamen continental, cuatro de plata y una de bronce.
El Campeonato Panamericano de Pista continuará este sábado con la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.
Panamericano de Pista Santiago 2026: Elizabeth Castaño 3° en el ómnium con Yareli Acevedo en lo más alto del podio
En la pista del velódromo de Peñalolén, Elizabeth Castaño se colgó la medalla de bronce en el ómnium, otorgando a Colombia otra medalla en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026.
Castaño, que sumó 125 unidades, se ubicó tercera. El podio lo completaron la mexicana Yareli Acevedo 1°, que consiguió 148 puntos, mientras que el segundo cajón lo ocupó la argentina Maribel Aguirre, que se sumó 131 unidades.
La selección colombiana dirigida por John Jaime González y Andrés Torres suma cinco medallas en el certamen continental, cuatro de plata y una de bronce, luego de tres jornadas.
Este sábado, se definirán a los nuevos campeones panamericanos en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.
La Selección Colombia tendrá en competencia a:
4tos de final Sprint – Kevin Quintero y Cristian Ortega
Kilómetro Damas – Stefany Cuadrado
Ómnium: Juan Esteban Arango
Prueba por puntos – Elizabeth Castaño
Podio Ómnium Femenino
🥇 Yareli Acevedo (MÉXICO) 148 puntos
🥈 Maribel Aguirre (Argentina) 131 puntos
🥉 Elizabeth Castaño (COLOMBIA) 125 puntos
Panamericano de Pista Santiago 2026: Colombia suma una medalla más en la segunda jornada con Kevin Quintero
La Selección Colombia de pista dirigida por John Jaime González y Andrés Torres sigue sumando medallas en el Campeonato Panamericano, que se lleva a cabo en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.
En la segunda jornada del certamen continental, el seleccionado nacional se volvió a subir al podio con Kevin Santiago Quintero, quien se colgó la medalla de plata tras finalizar segundo en la final del keirin masculino, prueba que fue ganada por el trinitense Nicholas Paul.
Quintero logró la tercera presea para Colombia en Santiago 2026, que se sumó a las dos conseguidas en la jornada inaugural, por los equipos de velocidad en damas y varones, mientras que Stefany Cuadrado logró clasificarse a la semifinal del sprint, luego de ganar sus enfrentamientos clasificatorios.
Por otro lado, cuarteto nacional de persecución logró establecer un nuevo récord nacional en la final por el bronce de la prueba, tras completar los 4.000 metros en 3:53.306, sin embargo, el seleccionado finalizó en el cuarto lugar de la general, en un podio que fue liderado por Canadá, Estados Unidos y Chile, en ese orden.
En el semifondo, Elizabeth Castaño finalizó en el duodécimo lugar en la final de la eliminación, mientras que Jordan Parra no logró terminar la prueba del scratch masculina.
El Panamericano de Pista continuará con las clasificaciones del sprint y la persecución individual masculina, y del ómnium femenino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución individual y la prueba por puntos, en los varones, y del ómnium y el sprint en las damas.
La Selección Colombia tendrá en competencia a:
Semifinales Sprint Femenino – Stefany Cuadrado
Sprint Masculino – Kevin Quintero, Santiago Ramírez y Cristian Ortega
Persecución Individual – Anderson Arboleda y Brayan Sánchez
Ómnium: Elizabeth Castaño
Prueba por puntos – Anderson Arboleda
Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera
El Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, continúa realizando un seguimiento riguroso a la construcción del velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el fortalecimiento del ciclismo de pista en el país, que a la fecha registra un avance superior al 83 %.
En el más reciente encuentro, se evaluó el estado actual de la obra y se definieron acciones estratégicas orientadas a la toma de decisiones conjuntas entre la alcaldía municipal, la gobernación, el Ministerio del Deporte, la interventoría y el contratista, actores responsables de la ejecución del proyecto. El objetivo es implementar acciones que permitan garantizar la culminación satisfactoria del escenario deportivo.
Como resultado de la reunión, se acordó, entre otras responsabilidades, la realización de una mesa técnica y establecer medidas para la gestión y precisión de las necesidades inmediatas, que optimicen el cumplimiento del cronograma.
Como avance significativo se destaca la instalación de la cubierta tipo sándwich, actualmente la actividad con mayor porcentaje de ejecución, así como el revestimiento de la fachada, mientras que la instalación de la pista de madera comenzó después de que finalizaran las obras en los túneles de acceso.
El equipo del ministerio realizará una nueva visita el próximo 18 de marzo.
