Pista
Stefany Cuadrado revalida el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido
Con una impecable actuación y registrando un guarismo de 1:05.743 Stefany Cuadrado se coronó campeona del kilómetro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile.
Cuadrado, que revalidó el título panamericano del kilómetro, sumó el primer oro nacional en la Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, además de batir el récord panamericano que ella misma había impuesto.
Cuando van cuatro días de competencias, el combinado nacional dirigido por John Jaime González acumula una presea dorada, cinco medallas de plata y una de bronce.
El certamen panamericano terminará este domingo en territorio chileno, con la quinta y última jornada, donde tendremos las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
Pista
Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega pierde el duelo ante Nicholas Paul y se queda con la medalla de plata en el sprint
Las buenas noticias para el ciclismo de pista siguieron llegando desde Chile, en el Campeonato Panamericano de Pista 2026, esta vez con el barranquillero Cristián Ortega, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba del sprint.
Ortega, que venía de conseguir el bronce en esta misma prueba el año pasado en Paraguay, perdió la final ante el trinitario Nicholas Paul, vigente campeón de la prueba, que revalidó su titulo panamericano tras ganarle al colombiano en los dos heats.
Por otro lado, Juan Esteban Arango finalizó cuarto en el ómnium, tras sumar 153 puntos, a tan solo seis unidades del bronce de la prueba.
Este domingo 22 se cerrará el certamen panamericano con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
La Selección Colombia tendrá en competencia a:
Kilómetro – Santiago Ramírez y Cristián Ortega
Keirin – Stefany Cuadrado y Juliana Gaviria
Eliminación: Jordan Parra
Madison: Jordan Parra y Juan Esteban Arango
Madison – Elizabeth Castaño y Luciana Osorio
Pista
La Liga de Ciclismo del Valle le apuesta a ser potencia en la modalidad de pista
La Liga de Ciclismo del Valle dio inicio a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, escenario que reunió a cerca de 100 ciclistas pertenecientes a diferentes clubes del Valle del Cauca.
“Soñamos con ser potencia del ciclismo en Colombia y los viernes de pista serán un gran paso para conseguir ese objetivo”, dijo el presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano.
Durante esta primera jornada se desarrollaron pruebas como scratch, ómnium, velocidad y keirin, modalidades que permitieron evidenciar el talento y el alto nivel competitivo de los deportistas del departamento.
En la rama femenina se destacaron las corredoras Natalia Martínez, Manuela Carrasquilla, Isabella Pinilla, Mariana Herrera y Valentina Londoño, quienes demostraron gran preparación y proyección deportiva.
Por su parte, en la categoría masculina sobresalieron José Miguel Cardona, Johan Marín, Nicolás Medina, José Luis Ávila, Juan Miguel Trochez y Juan Diego Arboleda, protagonistas de emocionantes competencias a lo largo de la jornada.
La cita pistera contó con la presencia de diversos clubes del departamento, consolidando este espacio como una plataforma clave para el fortalecimiento y desarrollo del ciclismo vallecaucano.
En esta jornada participaron los clubes: Fundación Xperbike, Escuela de Ciclismo del Valle, Club Hebert Gutiérrez, Fundación Prostrong Cycling, Huracanes, Guadalajara Cycling, Orgullo Payma, Valledorado, Speed Yumbo, Cali Team Funrv, Águilas de Ciclismo, Palacio y Marín, Tu Finca Los Nogales y Paracycling.
Los “Viernes de Pista” continuarán realizándose como parte del calendario oficial, promoviendo la competencia, la formación y el crecimiento deportivo en el Valle del Cauca.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Pista
Stefany Cuadrado se colgó la medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista 2026
La Selección Colombia de pista dirigida por John Jaime González y Andrés Torres continuó con su cosecha de medallas en el Campeonato Panamericano, que se lleva a cabo en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.
En la tercera jornada del evento pistero, el seleccionado nacional se volvió a subir al podio con Stefany Cuadrado, quien se colgó la medalla de plata en el sprint, luego de caer en la final ante la canadiense Laurine Genest, actual campeona panamericana de la prueba.
Por segundo año consecutivo, la joven pistera antioqueña alcanza la final de la velocidad en un Panamericano Élite. Cabe destacar que, en 2024 la colombiana se había coronado campeona mundial junior en el sprint, y tras su ascenso de categoría, se ha mantenido como una de las velocistas más destacadas del continente.
Luego de tres jornadas el combinado nacional suma cinco medallas en el certamen continental, cuatro de plata y una de bronce.
El Campeonato Panamericano de Pista continuará este sábado con la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.
*Con Información de Fedeciclismo