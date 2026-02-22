Stefany Cuadrado revalida el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido

Con una impecable actuación y registrando un guarismo de 1:05.743 Stefany Cuadrado se coronó campeona del kilómetro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, que se realiza en Santiago de Chile.

Cuadrado, que revalidó el título panamericano del kilómetro, sumó el primer oro nacional en la Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, además de batir el récord panamericano que ella misma había impuesto.



El podio de la prueba del kilómetro, en el Campeonato Panamericano de Pista. (Foto © FCC)

Cuando van cuatro días de competencias, el combinado nacional dirigido por John Jaime González acumula una presea dorada, cinco medallas de plata y una de bronce.

El certamen panamericano terminará este domingo en territorio chileno, con la quinta y última jornada, donde tendremos las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.